Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Штангіст коли прокачував свій біцепс та свій матеріальний добробут у цій країні, то все було добре. А коли біда постукала в двері, то замість того щоб підставити плече країні почав "всепропалити". Може воно й на краще, коли такі люди виїдуть, але головне щоб з іншої країни потім не продовжували істерити. Бо і так зрозуміло, що у нас лихо, в країні війна, але коли здорові (ніби ж то більше 110 кг м'язів) та успішні ніби-то люди починають істерити, а жінки їх мають заспокоювати, то це якось дико виглядає. І таких все більше стає на цьому форумі. Хлопчики, заспокойтеся, ваше ниття ворога не зупинить і нікому не допоможе. Тримайте свої сопельки при собі.
Штангіст коли прокачував свій біцепс та свій матеріальний добробут у цій країні, то все було добре. А коли біда постукала в двері, то замість того щоб підставити плече країні почав "всепропалити". Може воно й на краще, коли такі люди виїдуть, але головне щоб з іншої країни потім не продовжували істерити. Бо і так зрозуміло, що у нас лихо, в країні війна, але коли здорові (ніби ж то більше 110 кг м'язів) та успішні ніби-то люди починають істерити, а жінки їх мають заспокоювати, то це якось дико виглядає. І таких все більше стає на цьому форумі. Хлопчики, заспокойтеся, ваше ниття ворога не зупинить і нікому не допоможе. Тримайте свої сопельки при собі.
Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%. А я здесь. Платил огромные налоги и взносы. И дети здесь. Кто кормить детей будет? Ты? Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?
Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно
Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%. А я здесь. Платил огромные налоги и взносы. И дети здесь. Кто кормить детей будет? Ты? Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?
Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно
щось в тебе перевтома. таки путін все це порушив, ти вже цього не бачиш?
Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%. А я здесь. Платил огромные налоги и взносы. И дети здесь. Кто кормить детей будет? Ты? Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?
Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно
Бетонич, тебе що, хлопці з Территориального Центру Деукраїнізації на своему газенвагені прокатали? Провели роз'яснювальну роботу.
Востаннє редагувалось UA в Нед 19 тра, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%. А я здесь. Платил огромные налоги и взносы. И дети здесь. Кто кормить детей будет? Ты? Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?
Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно
щось в тебе перевтома. таки путін все це порушив, ти вже цього не бачиш?
путін це тригер. Але путін не закидає в буси, не вбиває цивільних на кордоні і в тцк, не краде, не закриває кордони
Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%. А я здесь. Платил огромные налоги и взносы. И дети здесь. Кто кормить детей будет? Ты? Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?
Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно
Бетонич, тебе що, хлопці з Территориального Центру Деукраїнізації на своему газенвагені прокатали?
Все ще попереду
Доречі, майстера спорту я виконував у підвалі, з ржавих труб імітації гріфів, стойки, приладдя бетонував сам. Держава мені не те що екіпу, місце для тренувань не дала. Хоча я просив в адміністрації. А коли з'явилась перше призове, то вони видавали успіхи за свої
Бетон Шварц вроде к 28ми сиал по тем долларам миллионером вложив тысяч 50 призовых с Мистера Олимпия в ремонты своими руками фанерного Овна на побережье Тихого Оушена. Хотя там ещё были нюансы с возбуждёнными торсом Геракла дамами бальзаковского возраста, жёнами влиятельных людей и просто наследницами миллионов Рокфеллера...