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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11792117931179411795>
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:07

  Успіх написав:
  Бетон написав:, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Тобто ШТАНГІСТ(спеціально пишу великими буквами) навіть, не розглядає варіант/зовсім не бачить себе в лавах ЗСУ???!




(а тим часом 100500 худощавих/хворобливих гречкосіїв 40-50р+ вже більше двох років на фронті :!: )

Як так?©

Штангіст коли прокачував свій біцепс та свій матеріальний добробут у цій країні, то все було добре. А коли біда постукала в двері, то замість того щоб підставити плече країні почав "всепропалити". Може воно й на краще, коли такі люди виїдуть, але головне щоб з іншої країни потім не продовжували істерити. Бо і так зрозуміло, що у нас лихо, в країні війна, але коли здорові (ніби ж то більше 110 кг м'язів) та успішні ніби-то люди починають істерити, а жінки їх мають заспокоювати, то це якось дико виглядає.
І таких все більше стає на цьому форумі. Хлопчики, заспокойтеся, ваше ниття ворога не зупинить і нікому не допоможе. Тримайте свої сопельки при собі.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:08

  барабашов написав:
  Investor_K написав:І що тепер далі?

Переворот
Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?

Слуги втечуть
В коленно-локтевую позу поставлять Микол (з освітою 9 класів) з ТЦК
Не варто розраховувати на Das ist fantastisch
В народу знижений поріг сприйняття насильства.
Флюгегехаймен
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:10

  барабашов написав:
  Investor_K написав:І що тепер далі?

Переворот
Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?

Піночет вроді не дуже харашо кончав.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:43

  The_Rebel написав:
  Успіх написав:
  Бетон написав:, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Тобто ШТАНГІСТ(спеціально пишу великими буквами) навіть, не розглядає варіант/зовсім не бачить себе в лавах ЗСУ???!




(а тим часом 100500 худощавих/хворобливих гречкосіїв 40-50р+ вже більше двох років на фронті :!: )

Як так?©

Штангіст коли прокачував свій біцепс та свій матеріальний добробут у цій країні, то все було добре. А коли біда постукала в двері, то замість того щоб підставити плече країні почав "всепропалити". Може воно й на краще, коли такі люди виїдуть, але головне щоб з іншої країни потім не продовжували істерити. Бо і так зрозуміло, що у нас лихо, в країні війна, але коли здорові (ніби ж то більше 110 кг м'язів) та успішні ніби-то люди починають істерити, а жінки їх мають заспокоювати, то це якось дико виглядає.
І таких все більше стає на цьому форумі. Хлопчики, заспокойтеся, ваше ниття ворога не зупинить і нікому не допоможе. Тримайте свої сопельки при собі.

Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%.
А я здесь. Платил огромные налоги и взносы.
И дети здесь.
Кто кормить детей будет? Ты?
Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?

Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:50

  Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%.
А я здесь. Платил огромные налоги и взносы.
И дети здесь.
Кто кормить детей будет? Ты?
Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?

Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно

щось в тебе перевтома. таки путін все це порушив, ти вже цього не бачиш?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:02

  Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%.
А я здесь. Платил огромные налоги и взносы.
И дети здесь.
Кто кормить детей будет? Ты?
Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?

Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно

Бетонич, тебе що, хлопці з Территориального Центру Деукраїнізації на своему газенвагені прокатали? Провели роз'яснювальну роботу.
Востаннє редагувалось UA в Нед 19 тра, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:02

  Shaman написав:
  Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%.
А я здесь. Платил огромные налоги и взносы.
И дети здесь.
Кто кормить детей будет? Ты?
Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?

Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно

щось в тебе перевтома. таки путін все це порушив, ти вже цього не бачиш?

путін це тригер.
Але
путін не закидає в буси, не вбиває цивільних на кордоні і в тцк, не краде, не закриває кордони
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:03

  UA написав:
  Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%.
А я здесь. Платил огромные налоги и взносы.
И дети здесь.
Кто кормить детей будет? Ты?
Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?

Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно

Бетонич, тебе що, хлопці з Территориального Центру Деукраїнізації на своему газенвагені прокатали?

Все ще попереду

Доречі, майстера спорту я виконував у підвалі, з ржавих труб імітації гріфів, стойки, приладдя бетонував сам. Держава мені не те що екіпу, місце для тренувань не дала. Хоча я просив в адміністрації. А коли з'явилась перше призове, то вони видавали успіхи за свої

Ви взагалі прикиньте що б я досяг в сша
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:44

Бетон

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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:48

Бетон
Шварц вроде к 28ми сиал по тем долларам миллионером вложив тысяч 50 призовых с Мистера Олимпия в ремонты своими руками фанерного Овна на побережье Тихого Оушена.
Хотя там ещё были нюансы с возбуждёнными торсом Геракла дамами бальзаковского возраста, жёнами влиятельных людей и просто наследницами миллионов Рокфеллера...
барабашов
 
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