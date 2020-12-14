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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11792117931179411795
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:50

  Kate0000 написав:Бетон

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Так это ж лЁгко
Сел в вертолёт гружёный Слугами и ценным грузом в ящиках и полетел
Как та лошадка из песни Найка Борзова
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:51

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%.
А я здесь. Платил огромные налоги и взносы.
И дети здесь.
Кто кормить детей будет? Ты?
Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?

Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно

щось в тебе перевтома. таки путін все це порушив, ти вже цього не бачиш?

путін це тригер.
Але
путін не закидає в буси, не вбиває цивільних на кордоні і в тцк, не краде, не закриває кордони

ключова помилка - не тригер, а першоджерело.

уявимо, шо всього чого немає, мобілізації немає - результат - до тебе приходить не ТЦК, а руські "асвабадители". гадаю, результат для тебе буде набагато гірший, й штанга не допоможе.

але про це постійно забувають ті, хто жаляться на мобілізацію, яка альтернатива цього...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 13:25

  Shaman написав:
але про це постійно забувають ті, хто жаляться на мобілізацію, яка альтернатива цього...

Ще рік - півроку тому, альтернативою мобілізації був рекрутинг. Це складно, потребує інтелекту.
Вже все. ТЦКуни, Н. Мосійчуки ... зробили свою чорну справу.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 13:36

UA
Ще рік - півроку тому, альтернативою мобілізації був рекрутинг. Це складно, потребує інтелекту.
Вже все. ТЦКуни, Н. Мосійчуки ... зробили свою чорну справу.

Тобто розуміння необхідності все ж є? Проблема лише «ты меня недостаточно вежливо просишь»?

Сел в вертолёт гружёный Слугами и ценным грузом в ящиках и полетел

А що ви таке вмієте (чи що таке маєте) що Арахамія скаже саме про вас «ух, корабельна сосна!» і візьме на вертоліт саме вас? Які такі робочі місця, кращі ніж у Ірини Алахвердієвої?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:09

  Kate0000 написав:UA
Ще рік - півроку тому, альтернативою мобілізації був рекрутинг. Це складно, потребує інтелекту.
Вже все. ТЦКуни, Н. Мосійчуки ... зробили свою чорну справу.

Тобто розуміння необхідності все ж є?

Zе команда зайнята більш важливими справами.

  Kate0000 написав:Проблема лише «ты меня недостаточно вежливо просишь»?

Проблема
1. Всіх, це означає всіх. А не всіх крім ....
2. Вмерти за що? За яхту Ахметова?
Витерти ноги об Конституцию та громадян України - нема проблем.
Скасувати результати явно несправедливої, антинародної приватизації - складнощі юридичного характеру.

В рф це швидко зрозуміли та перешли на рекрутинг.
Хоч в них пропаганда більш досконала та ефективна.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:11

  UA написав:
  Shaman написав:але про це постійно забувають ті, хто жаляться на мобілізацію, яка альтернатива цього...

Ще рік - півроку тому, альтернативою мобілізації був рекрутинг. Це складно, потребує інтелекту.
Вже все. ТЦКуни, Н. Мосійчуки ... зробили свою чорну справу.

не треба себе обманювати. рекрутинг не є альтернативою, це так для окремих спеціальностей.

а в піхоту йде мобілізація, там потрібні інші підходи, в інших країнах теж. можна подивитися відповідний уривок з "Форест Гампу".

яку чорну справу зробила Мосійчук - що в неї дитина в 19 році поїхала за кордон? досвід показує, що навіть при поточних дуже пільгових умовах для більшості за кордоном медом не намазано.

й запам'ятайте - в нашій країні зараз реального примусу ви ще не бачили. може скоро побачимо на окупованих територіях...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:16

  UA написав:...
В рф це швидко зрозуміли та перешли на рекрутинг.
Хоч в них пропаганда більш досконала та ефективна.

не знаю який там рекрутинг, але система штрафбатів й загороджувальних загонів у Раші відпрацьована. до речі так, це дійсно дає певну перевагу у бойових діях за умови більшої кількості мобіків
Shaman
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