Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Вы своими руками привели войну с 2019 года. И первыми здриснули за бугор те самые 73%. А я здесь. Платил огромные налоги и взносы. И дети здесь. Кто кормить детей будет? Ты? Кто рабочих моих зашугал? Кто дело жизни обрушил? путин?
Да и на соревнования мне держава не дали ни копейки. Я заработал не благодаря а вопреки всему. В сша или любой стране Европы я был бы долларовым миллионером уже давно
щось в тебе перевтома. таки путін все це порушив, ти вже цього не бачиш?
путін це тригер. Але путін не закидає в буси, не вбиває цивільних на кордоні і в тцк, не краде, не закриває кордони
ключова помилка - не тригер, а першоджерело.
уявимо, шо всього чого немає, мобілізації немає - результат - до тебе приходить не ТЦК, а руські "асвабадители". гадаю, результат для тебе буде набагато гірший, й штанга не допоможе.
але про це постійно забувають ті, хто жаляться на мобілізацію, яка альтернатива цього...
Ще рік - півроку тому, альтернативою мобілізації був рекрутинг. Це складно, потребує інтелекту. Вже все. ТЦКуни, Н. Мосійчуки ... зробили свою чорну справу.
Тобто розуміння необхідності все ж є?
Zе команда зайнята більш важливими справами.
Kate0000 написав:Проблема лише «ты меня недостаточно вежливо просишь»?
Проблема 1. Всіх, це означає всіх. А не всіх крім .... 2. Вмерти за що? За яхту Ахметова? Витерти ноги об Конституцию та громадян України - нема проблем. Скасувати результати явно несправедливої, антинародної приватизації - складнощі юридичного характеру.
В рф це швидко зрозуміли та перешли на рекрутинг. Хоч в них пропаганда більш досконала та ефективна.