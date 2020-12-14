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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11791117921179311794>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:31

Kostia так в Одесі теж ціни валяться а попиту нема. Одеса та Харьків у одному списку на захват у травні. Ріелтори у один голос - ринок мертвий.
Romasha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та не захоплять орки ані Харків, ані тим більше Одесу. Але панікою можна скористатись. Чи воно того варте і чи це морально - питання риторичне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Каким образом вообще они могут захватить портовый город миллионник на ЗАПАДЕ страны???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:30

  Investor_K написав:У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?

Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:50

  Kostia написав:До чого це дурне питання?


Без мене вже відповіли ) На Суми, ще можна орієнтуватися
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:47

  Andrey2512 написав:
  Kostia написав:До чого це дурне питання?


Без мене вже відповіли ) На Суми, ще можна орієнтуватися

З військової точки зору Львів захопити набагато простіше чим Одесу. Чи ви думаєте що форсувати Дніпро, Південний Буг і дійти до Одеси це буде легко? Чи може десант морський висадиться?
Є хоч один аргумент крім цитування путіна?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:24

  Бетон написав:
  Investor_K написав:У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?

Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає


От "морально" до "физически" есть некоторый непростой путь.
Как будете его преодолевать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає

Цікаво, де подівся отой Бетон-оптиміст річної давності?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 09:14

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  Investor_K написав:У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?

Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає


От "морально" до "физически" есть некоторый непростой путь.
Как будете его преодолевать?

законним шляхом.
я, звісно, не усік чи телеведучий, але папірці теж вмію збирати. жить, так по их правилам, чёрт с ним




  BIGor написав:
  Бетон написав:Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає

Цікаво, де подівся отой Бетон-оптиміст річної давності?

оптимизм був, навіть при попаданні шахеда в будинок.
ніякий оптимізм не витримає репресій.

квартиры в варшавском плюс продавались за 2 недели (задаток, процедура е осля занимала месяц)

были заказы, была работа.
но за дело взялась молодая команда
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Що там з метро, яке мало відновити за півроку?
flyman
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