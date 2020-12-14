|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:54
flyman написав:
Що там з метро, яке мало відновити за півроку?
Поки що за планом, термін закінчення робіт приблизно на кінець літа
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24803
|16579815
|
|
|1348
|5442056
|
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
|
|3
|47536
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim