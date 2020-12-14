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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:54
flyman написав:
Що там з метро, яке мало відновити за півроку?
Поки що за планом, термін закінчення робіт приблизно на кінець літа
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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:00
Бетон написав: Investor_K написав:
У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?
Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано
, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
риторично, але ви надто все у похмурих фарбах викладаєте. по-перше слово поховано у багатьох наразі зовсім інший зміст має.
один з наших відомих емігрантів взагалі розповідає, що почати щось нове - не складно. насправді, так й є. тому не треба в депресію, а то й закордон не допоможе, а спробуйте пошукати можливості
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