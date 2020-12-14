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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11791117921179311794
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:54

  flyman написав:Що там з метро, яке мало відновити за півроку?

Поки що за планом, термін закінчення робіт приблизно на кінець літа



zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:00

  Бетон написав:
  Investor_K написав:У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?

Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає

риторично, але ви надто все у похмурих фарбах викладаєте. по-перше слово поховано у багатьох наразі зовсім інший зміст має.

один з наших відомих емігрантів взагалі розповідає, що почати щось нове - не складно. насправді, так й є. тому не треба в депресію, а то й закордон не допоможе, а спробуйте пошукати можливості ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:44

  Shaman написав:спробуйте пошукати можливості ;)

наразі це звучить як цинічний піздьож з блядського цирку на броні...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:01

актуальна "весела пісня" ))
всі співпадіння з тцк випадкові ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:29

Так просто!©

  Shaman написав:спробуйте пошукати можливості
Тим більше, що можливості самі напрошуються ;)
20 000 + 100 000 + 70 000 = 190 000/міс!!!
ДВА мільйони гривень за рік!!!

Тим більше для штангіста!
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:спробуйте пошукати можливості ;)

наразі це звучить як цинічний піздьож з блядського цирку на броні...

відвали, а? адекватні люди у будь-якій ситуації думають, що краще робити. а такі, як ти якусь маячню пишуть й все.

що там з рухом курсів? що там з посиланням на дані? все з марень? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:34

  Успіх написав:
  Shaman написав:спробуйте пошукати можливості
Тим більше, що можливості самі напрошуються ;)
20 000 + 100 000 + 70 000 = 190 000/міс!!!
ДВА мільйони гривень за рік!!!

Тим більше для штангіста!

Ці ж гроші не просто так платять? Тобто є шанс якби сказати потім нічого не отримувати все життя, а може навіть в мінус родичів тягнути.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:34

  Успіх написав:
  Shaman написав:спробуйте пошукати можливості
Тим більше, що можливості самі напрошуються ;)
20 000 + 100 000 + 70 000 = 190 000/міс!!!
ДВА мільйони гривень за рік!!!

Тим більше для штангіста!

добровільно переважна більшість не піде за будь-яких умов. по повістці - так.

здивую тебе, але дехто такі гроші може отримувати й не на нулі. кожну роботу мають виконувати профі. оця зп - це лише для профі, яких готували кілька років. ти ж теж не доброволець насправді.

те, що у нас ситуація, що держава вимушена залучати пересічних - це називається війна, на нас напав агресор. тому ця гра хто спритніший... точніше, мала б бути повага до тих, хто пішов, й зневага до тих, хто ховається - але розвинене суспільство давно не воювало, критерії трохи розмилися.
Shaman
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  #<1 ... 11791117921179311794
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