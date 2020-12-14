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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду.
-50%
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:34
він прогнозує мільйон населення Києва, дальше не осилив ))
пля який це тут буде ад, якщо дойде до мільйона, навіть на паніці березня 2022 було більше,
я не настільки песиміст.
а ще він відбирає добудовані жк на червоній гілці метро, цинічнєнько ))
Додано: Нед 19 тра, 2024 22:05
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