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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11792117931179411795
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?


Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду.

-50%
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:34

  reus написав:Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду.
-50%

він прогнозує мільйон населення Києва, дальше не осилив ))
пля який це тут буде ад, якщо дойде до мільйона, навіть на паніці березня 2022 було більше,
я не настільки песиміст.
а ще він відбирає добудовані жк на червоній гілці метро, цинічнєнько ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 22:05

  reus написав:
Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду.

-50%

заграніца нам поможєт
flyman
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