Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду. -50%
він прогнозує мільйон населення Києва, дальше не осилив )) пля який це тут буде ад, якщо дойде до мільйона, навіть на паніці березня 2022 було більше, я не настільки песиміст. а ще він відбирає добудовані жк на червоній гілці метро, цинічнєнько ))
Investor_K написав:У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?
Нажаль ні. В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються. Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе. Напевно, це і було дно. Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
риторично, але ви надто все у похмурих фарбах викладаєте. по-перше слово поховано у багатьох наразі зовсім інший зміст має.
один з наших відомих емігрантів взагалі розповідає, що почати щось нове - не складно. насправді, так й є. тому не треба в депресію, а то й закордон не допоможе, а спробуйте пошукати можливості
Менеджерка готелю Kharkiv Palace Ольга Соколенко приїхала в Харків 15 років тому. 30 грудня 2023 року о 19:00, коли в готелі готувались зустрічати Новий Рік, російська ракета врізалась у фітнес-центр на 11-му поверсі будівлі готелю та вибухнула трьома поверхами нижче.
Під час атаки було зайнято 15 номерів, усі вони були на нижніх поверхах з міркувань безпеки. Чергували близько 20 осіб. Примітно, що ніхто не загинув і лише одна людина отримала поранення і потребувала допомоги.
Сама Ольга Соколенко була під час влучання ракети на тому ж 11-му поверсі, але з іншого боку будівлі.
«Здається, моя робота на цій землі ще не закінчена», — сказала вона журналістам CNN, які припустили, що, мабуть, їй дуже пощастило. ... «Цей готель був справою мого життя. Настане мир, і гості повернуться до Харкова», — сказала Соколенко журналістам.
Журналісти CNN побували і у зруйнованій друкарні Дмитра Гурова площею 5 тисяч квадратних метрів, по якій окупанти вдарили майже два місяці тому, внаслідок чого загинуло п’ять і було поранено 20 людей. ... Це не допоможе. Немає часу сидіти, плакати і когось у чомусь звинувачувати. Тут постає питання: що нам робити далі? Якщо ми будемо відновлюватися, то як?»
Харківський державний театр має грати перед 900 людьми, але зараз виступає у підвальному клубі, де достатньо місця якраз на шість рядів глядачів, пише CNN.
Він став одним із кількох міських закладів, які через війну перейшли під землю.
Великі постановки з великим акторським складом неможливі в такому маленькому приміщенні, розповіла журналістам режисерка Оксана Стеценко, але, принаймні, акторам більше не потрібно зупиняти п'єсу, кожного разу під час повітряної тривоги.
«Ми повинні пристосуватися, адаптуватися, але все одно виконувати свою роботу. Ми повинні робити свою роботу», — наголосила Стеценко.
насправді, через активізацію обстрілів рух на виїзд почався. хтось дітей вивозить, хтось сам їде. але дійсно без паніки.
з виробництвом теж саме - хтось повністю переїхав - але таких небагато. дехто навіть повертався
Shaman написав:upd подивився рівень твоєї аналітики
sergey_stasyuk555 писал(а): Ми НІКОЛИ не перейдемо на євро. Відмовитись від друкування гривні, яка "зі станка" вільно конвертується і виводиться клептоманами в мультимільйонні статки і нерухомість закордоном напевно набагато важче ніж спригнути з героїнової голки.
дивно, що про рептилоїдів немає
Офіційні особи держави підтверджують і нещодавно узаконили вивід "чесно зароблених" мільйонних статків, а у горе-аналітика в голові досі якісь рептилоїди...
голова НБУ Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що черговий крок валютної лібералізації, який було запроваджено на початку травня, буде коштувати країні близько 5-5,5 млрд доларів.