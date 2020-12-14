Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Shaman написав:upd подивився рівень твоєї аналітики
sergey_stasyuk555 писал(а): Ми НІКОЛИ не перейдемо на євро. Відмовитись від друкування гривні, яка "зі станка" вільно конвертується і виводиться клептоманами в мультимільйонні статки і нерухомість закордоном напевно набагато важче ніж спригнути з героїнової голки.
дивно, що про рептилоїдів немає
Офіційні особи держави підтверджують і нещодавно узаконили вивід "чесно зароблених" мільйонних статків, а у горе-аналітика в голові досі якісь рептилоїди...
голова НБУ Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що черговий крок валютної лібералізації, який було запроваджено на початку травня, буде коштувати країні близько 5-5,5 млрд доларів.
й як це речі напряму пов'язані, телепень? тим, що за гривню купується валюта, а вся гривня емітована - подавайся на Шнобелевку. хоча ні для Шнобелевки треба бути вченим, а ти взагалі незрозуміло хто...
та й взагалі, звісно всі зароблені підприємцями гроші - це вкрали в народу. каша в голові. в тебе вся аналітика - це теорії змови без ніяких цифр (чужі цифри ти цитувати навчився)
Цікаво, для кого збудовані ці резиденції? Для британської королеви? Для папи римського? Для лідерів мексиканських наркокартелів? Чи для бруднодупих ванюшок, які все життя ходили в дерев,яний сортир на вулиці?
Це ілюстрації рівня інтелекту української псевдоеліти Наявність грошей зовсім не означає, що в голові щось є. Pridurki-deribanschiki