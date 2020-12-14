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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11792117931179411795
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:51

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:upd подивився рівень твоєї аналітики

sergey_stasyuk555 писал(а):
Ми НІКОЛИ не перейдемо на євро.
Відмовитись від друкування гривні, яка "зі станка" вільно конвертується і виводиться клептоманами в мультимільйонні статки і нерухомість закордоном напевно набагато важче ніж спригнути з героїнової голки.

дивно, що про рептилоїдів немає :lol:

Офіційні особи держави підтверджують і нещодавно узаконили вивід "чесно зароблених" мільйонних статків,
а у горе-аналітика в голові досі якісь рептилоїди...
голова НБУ Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що черговий крок валютної лібералізації, який було запроваджено на початку травня, буде коштувати країні близько 5-5,5 млрд доларів.

https://economistua.com/valyutna-libera ... olova-nbu/

й як це речі напряму пов'язані, телепень? тим, що за гривню купується валюта, а вся гривня емітована - подавайся на Шнобелевку. хоча ні для Шнобелевки треба бути вченим, а ти взагалі незрозуміло хто... :D

та й взагалі, звісно всі зароблені підприємцями гроші - це вкрали в народу. каша в голові. в тебе вся аналітика - це теорії змови без ніяких цифр (чужі цифри ти цитувати навчився) :lol:

вистачить флуду ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 08:53

Shaman шо там с цифрами по киевской недвижке? Название ветки бачили?
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:10

  striped написав:Shaman шо там с цифрами по киевской недвижке? Название ветки бачили?

вибачте, я вже давно пропонував припинити флуд :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:09

Резиденцію під Києвом - ніхто не хоче купити?
Недорого))))
Конча Заспа, 7,9 млн доларів, 1250 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UCHZE.html
5 млн доларів, 700 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... TIMme.html
5 млн, 700 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... PeDFR.html
с. Лісники, 3.9 млн. дол., 700 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... P0nfa.html
3.5 млн дол., 1200 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rezi ... TXbX2.html

Цікаво, для кого збудовані ці резиденції?
Для британської королеви?
Для папи римського?
Для лідерів мексиканських наркокартелів?
Чи для бруднодупих ванюшок, які все життя ходили в дерев,яний сортир на вулиці? :mrgreen:

Це ілюстрації рівня інтелекту української псевдоеліти :|
Наявність грошей зовсім не означає, що в голові щось є.
Pridurki-deribanschiki
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Когда деньги достаются чаще всего через взятки-откаты-распилы.То и настоящая их ценность как правило "притуплена" через такие вот хоромы в Украине в стиле Пшонка-стайл.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:57

  striped написав:Shaman шо там с цифрами по киевской недвижке?

Цифри такі:
за 2 роки ціни ширпотребівських квартир КРЖН біля метро (вторинка) - подешевшали на 15-20%.

Преміальний сегмент, зокрема будинки біля Києва: зменшились на -30%, причому попит на великі площі (300-1000 м2) нульовий.

Новобуди, закладені до війни - в основному стали недобудами. Стоять без ознак життя.
Frant
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