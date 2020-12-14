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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 тра, 2024 09:10
Додано: Пон 20 тра, 2024 11:09
Резиденцію під Києвом - ніхто не хоче купити?
Недорого))))
Конча Заспа, 7,9 млн доларів, 1250 м2
5 млн доларів, 700 м2
5 млн, 700 м2
с. Лісники, 3.9 млн. дол., 700 м2
3.5 млн дол., 1200 м2
Цікаво, для кого збудовані ці резиденції?
Для британської королеви?
Для папи римського?
Для лідерів мексиканських наркокартелів?
Чи для бруднодупих ванюшок, які все життя ходили в дерев,яний сортир на вулиці?
Це ілюстрації рівня інтелекту української псевдоеліти
Наявність грошей зовсім не означає, що в голові щось є.
Pridurki-deribanschiki
Додано: Пон 20 тра, 2024 11:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Когда деньги достаются чаще всего через взятки-откаты-распилы.То и настоящая их ценность как правило "притуплена" через такие вот хоромы в Украине в стиле Пшонка-стайл.
Додано: Пон 20 тра, 2024 11:57
Цифри такі:
за 2 роки ціни ширпотребівських квартир КРЖН біля метро (вторинка) - подешевшали на 15-20%. Тобто вже маємо ситуацію "ремонт в подарунок".
Преміальний сегмент, зокрема будинки біля Києва: ціни зменшились на -30%, причому попит на великі площі (300-1000 м2) нульовий.
Новобуди, закладені до війни - в основному стали недобудами. Стоять без ознак життя.
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