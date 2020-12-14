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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11792117931179411795
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:09

Резиденцію під Києвом - ніхто не хоче купити?
Недорого))))
Конча Заспа, 7,9 млн доларів, 1250 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UCHZE.html
5 млн доларів, 700 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... TIMme.html
5 млн, 700 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... PeDFR.html
с. Лісники, 3.9 млн. дол., 700 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... P0nfa.html
3.5 млн дол., 1200 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rezi ... TXbX2.html

Цікаво, для кого збудовані ці резиденції?
Для британської королеви?
Для папи римського?
Для лідерів мексиканських наркокартелів?
Чи для бруднодупих ванюшок, які все життя ходили в дерев,яний сортир на вулиці? :mrgreen:

Це ілюстрації рівня інтелекту української псевдоеліти :|
Наявність грошей зовсім не означає, що в голові щось є.
Pridurki-deribanschiki
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Когда деньги достаются чаще всего через взятки-откаты-распилы.То и настоящая их ценность как правило "притуплена" через такие вот хоромы в Украине в стиле Пшонка-стайл.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:57

  striped написав:Shaman шо там с цифрами по киевской недвижке?

Цифри такі:
за 2 роки ціни ширпотребівських квартир КРЖН біля метро (вторинка) - подешевшали на 15-20%. Тобто вже маємо ситуацію "ремонт в подарунок".

Преміальний сегмент, зокрема будинки біля Києва: ціни зменшились на -30%, причому попит на великі площі (300-1000 м2) нульовий.

Новобуди, закладені до війни - в основному стали недобудами. Стоять без ознак життя.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:58

Frant ура франт вышел!
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:16

Дешевій на марші.
Перспективи цін КРЖН - абсолютно чіткі і зрозумілі.
"Курс гривні знижується щодо долара США та євро на початку нового тижня".
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:24

  Frant написав:Дешевій на марші.
Перспективи цін КРЖН - абсолютно чіткі і зрозумілі.
"Курс гривні знижується щодо долара США та євро на початку нового тижня".
так навіть раніше був лаг до зниження цін бетонометрів - рік/півтора?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это правда?
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... chem-na-15
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:15

  rjkz написав:Это правда?
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... chem-na-15

Брехня.
Я не впевнений, що Держстат міг таке написати.
Прямого першоджерела немає.

Скоріше, продажні українські журналісти брякнули, аби підтримати згасаючий попит КРЖН.
Frant
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