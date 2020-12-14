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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 тра, 2024 18:31
Олежан написав:
7млн а монитор для компа стоит за $50
Більшість української псевдоеліти після війни втратить всі свої статки і піде чистити чоботи новим хазяям або плакати на відеокамеру - тому що більше нічого не вміє. В кращому випадку - стануть шоферами чи сантехніками.
Тому найрозумніші представники цього паразитного прошарку намагаються вже зараз продати майно "за скільки дають"
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Frant
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Додано: Вів 21 тра, 2024 18:53
Frant написав:
найрозумніші представники цього паразитного прошарку намагаються вже зараз продати майно "за скільки дають"
чи не опіздали ?
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flysoulfly
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