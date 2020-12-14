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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11793117941179511796
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:31

  Олежан написав:
  Frant написав:Резиденцію під Києвом - ніхто не хоче купити?
Недорого))))
Конча Заспа, 7,9 млн доларів, 1250 м2
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UCHZE.html


7млн а монитор для компа стоит за $50

Більшість української псевдоеліти після війни втратить всі свої статки і піде чистити чоботи новим хазяям або плакати на відеокамеру - тому що більше нічого не вміє. В кращому випадку - стануть шоферами чи сантехніками.

Тому найрозумніші представники цього паразитного прошарку намагаються вже зараз продати майно "за скільки дають"
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:53

  Frant написав:найрозумніші представники цього паразитного прошарку намагаються вже зараз продати майно "за скільки дають"
чи не опіздали ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:34

  Frant написав:Більшість української псевдоеліти після війни втратить всі свої статки

С какого перепугу?
Была олигархическая модель общества, стала олигархическо сортовая модель.
Рулят как и рулили, просто временно с Лазурного побережья.
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