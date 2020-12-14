|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 тра, 2024 18:31
Олежан написав:
7млн а монитор для компа стоит за $50
Більшість української псевдоеліти після війни втратить всі свої статки і піде чистити чоботи новим хазяям або плакати на відеокамеру - тому що більше нічого не вміє. В кращому випадку - стануть шоферами чи сантехніками.
Тому найрозумніші представники цього паразитного прошарку намагаються вже зараз продати майно "за скільки дають"
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23863
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1676 раз.
- Подякували: 2545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 18:53
Frant написав:
найрозумніші представники цього паразитного прошарку намагаються вже зараз продати майно "за скільки дають"
чи не опіздали ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4786
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1613 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 19:34
Frant написав:
Більшість української псевдоеліти після війни втратить всі свої статки
С какого перепугу?
Была олигархическая модель общества, стала олигархическо сортовая модель.
Рулят как и рулили, просто временно с Лазурного побережья.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8336
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1845 раз.
- Подякували: 2242 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 21 тра, 2024 20:46
благодаря е-оселе, да.
щас её закроют и будет униз
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2701
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 20:56
Бетон написав:
благодаря е-оселе, да.
щас её закроют и будет униз
Так а что насчет этого:viewtopic.php?p=5722235#p5722235
?
UA написав: somilitark написав: Bolt написав:
Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!
Однозначно к подорощанню.
Ловлять ухилянта, або скоріше він сам приходить до середини липня щоб не арештували майно, далі він їде на ноль, там отримує 190 000 в місяць, при першій відпустці за півроку вже має більше мільйона кеша, маючи 25 000 доларів добавити продає свою хату і міняє на більш дорощий будинок чи більшу квартиру, що тут не зрозумілого? Тільки ріст, або у є оселі буде новий клієнт, а якщо вчорашній ухилянт з не великого міста чи села, то просто купує свою першу нерухомість одразу без всіляких муток, що теж створює додатковий попит і сприяє подорощанню.
Мамкіни юристи знову влучили мімо каси)))
Насправді РН десь так і живе.
Важко, страшно, можна не повернутися але... люди отримують гроші, які до війни були недосяжні.
Велика кількість вояк накопичила суми достатні для покращення житлових умов.
Родини загиблих отримують 15 млн. (3 зразу та по 100 000 що місяця)
Вдови купляють зразу з ремонтом собі, та декілька квартир під оренду (дітям на майбутнє) по мірі надходження грошей.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16656
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8353 раз.
- Подякували: 5242 раз.
-
- Профіль
-
7
3
5
Додано: Вів 21 тра, 2024 21:12
Дорогой сегмент при этом сдувается.
Комбригов меньше, чем желающих слинять из страны
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8336
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1845 раз.
- Подякували: 2242 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 21 тра, 2024 21:29
роль армии в КРЖН гипертрофирована, преувеличена. ни разу из сотен просмотров квартиры никто не смотрел из ЗСУ. из спецорганов айтишники - да. по программе молодых врачей - да.
сейчас они защемили большинство игроков на рынке, последних молодых оптимистов, вот и посмотрим на результат
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2701
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 21:57
Бетон написав:
роль армии в КРЖН гипертрофирована, преувеличена. ни разу из сотен просмотров квартиры никто не смотрел из ЗСУ. из спецорганов айтишники - да. по программе молодых врачей - да.
сейчас они защемили большинство игроков на рынке, последних молодых оптимистов, вот и посмотрим на результат
Вояку из окопа Варшавский не нужен.
Ему нужна двушка 52 кв.м в районе с гос. садиками, школами.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8336
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1845 раз.
- Подякували: 2242 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yuriyblack
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24803
|16581438
|
|
|1348
|5442221
|
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
|
|3
|47997
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|