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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 тра, 2024 20:46
благодаря е-оселе, да.
щас её закроют и будет униз
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Бетон
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:56
Бетон написав:
благодаря е-оселе, да.
щас её закроют и будет униз
Так а что насчет этого:viewtopic.php?p=5722235#p5722235
?
UA написав: somilitark написав: Bolt написав:
Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!
Однозначно к подорощанню.
Ловлять ухилянта, або скоріше він сам приходить до середини липня щоб не арештували майно, далі він їде на ноль, там отримує 190 000 в місяць, при першій відпустці за півроку вже має більше мільйона кеша, маючи 25 000 доларів добавити продає свою хату і міняє на більш дорощий будинок чи більшу квартиру, що тут не зрозумілого? Тільки ріст, або у є оселі буде новий клієнт, а якщо вчорашній ухилянт з не великого міста чи села, то просто купує свою першу нерухомість одразу без всіляких муток, що теж створює додатковий попит і сприяє подорощанню.
Мамкіни юристи знову влучили мімо каси)))
Насправді РН десь так і живе.
Важко, страшно, можна не повернутися але... люди отримують гроші, які до війни були недосяжні.
Велика кількість вояк накопичила суми достатні для покращення житлових умов.
Родини загиблих отримують 15 млн. (3 зразу та по 100 000 що місяця)
Вдови купляють зразу з ремонтом собі, та декілька квартир під оренду (дітям на майбутнє) по мірі надходження грошей.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:29
роль армии в КРЖН гипертрофирована, преувеличена. ни разу из сотен просмотров квартиры никто не смотрел из ЗСУ. из спецорганов айтишники - да. по программе молодых врачей - да.
сейчас они защемили большинство игроков на рынке, последних молодых оптимистов, вот и посмотрим на результат
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Бетон
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:12
Бетон написав:
роль армии в КРЖН гипертрофирована, преувеличена. ни разу из сотен просмотров квартиры никто не смотрел из ЗСУ
а шо был дембель или они из окопа должны смотреть? кроме того накоплений с 2 лет войны маловато 1-2 млн грн. Посмотрите цены в Каменском (Днепроздержинск). В 2006 мой коллега купил там сталинку на центральной улице за 9куе. и продал в 2008 за 20куе. И что там сейчас за 20 можно купить. Та сталинка в 2024 ушла б за 30-40 (хз что там с ремонтом). Или гляньте на Кременчуг. ЗСУ и беженцы подогревают рн, но не в Киеве. Киев им пока не по карману.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:32
reus написав:Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду.-50%
Кожна обгрунтована позиція заслуговує на увагу з реакцією "погоджуюся/заперечую", але слід усвідомити, що уся словесна апокаліптична тирада хлопчика-експерта грунтується на одній ключовій фразі:"...КОЛИ ВІДКРИЮТЬ КОРДОНИ". Саме ці три слова нівелюють смисл його висновків і відкидають можливість погодитися з усім намовленим текстом для тих, хто раціонально мислить, тому що кордони після війни мінімум протягом П"ЯТИ років НЕ ВІДКРИЮТЬ. Я про це уже писав близько року тому. Більше того, український уряд за узгодженням з урядами усіх союзних країн розпочне жорстку кампанію щодо якнайшвидчого повернення біженців на батьківщину. Вона полягатиме у припиненні урядами в ЄС фінансування, харчового і житлового забезпечення усіх, хто одержав тимчасовий захист на час війни. Українців буквально копняками гнатимуть додому, не залишаючи іншого вибору, а слідом за ними в економіку України підуть реальні кошти на соціальну підтримку репатріантів, їхнього тимчасового житлового забезпечення, на конкретні економісні програми стабілізації і розвитку громад в усіх областях України. У Заходу іншого вибору немає, оскільки "переварити" мільйони умовних дармоїдів їхні економіки не здатні, та й їхні суспільства уже наразі втрачають емоційну стабільність від присутності "чужинців". Україні, щоб вижити, конче потрібні будуть трудові ресурси, а вони, як відомо від майже українця Маслоу з його пірамідою потреб, без даху над головою існувати не можуть. Тому катастрофічного падіння вартості нерухомості, особливо у Києві, не відбудеться. Правда, існує одна умова: треба відбитися від кацапської орди. Інакше усі аналізи і прогнози - марна справа.
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ihorkyiv
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:32
vitaliiangel написав: Бетон написав:
роль армии в КРЖН гипертрофирована, преувеличена. ни разу из сотен просмотров квартиры никто не смотрел из ЗСУ
а шо был дембель или они из окопа должны смотреть? кроме того накоплений с 2 лет войны маловато 1-2 млн грн. Посмотрите цены в Каменском (Днепроздержинск). В 2006 мой коллега купил там сталинку на центральной улице за 9куе. и продал в 2008 за 20куе. И что там сейчас за 20 можно купить. Та сталинка в 2024 ушла б за 30-40 (хз что там с ремонтом). Или гляньте на Кременчуг. ЗСУ и беженцы подогревают рн, но не в Киеве. Киев им пока не по карману.
Да, знакомый из зсу накопил 30 куе за 2 года.
Этого мало для Киева. Покупают в других городах, согласен
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Бетон
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:01
ihorkyiv написав:
Кожна обгрунтована позиція заслуговує на увагу з реакцією "погоджуюся/заперечую", але слід усвідомити, що уся словесна апокаліптична тирада хлопчика-експерта грунтується на одній ключовій фразі:"...КОЛИ ВІДКРИЮТЬ КОРДОНИ". Саме ці три слова нівелюють смисл його висновків і відкидають можливість погодитися з усім намовленим текстом для тих, хто раціонально мислить, тому що кордони після війни мінімум протягом П"ЯТИ років НЕ ВІДКРИЮТЬ. Я про це уже писав близько року тому. Більше того, український уряд за узгодженням з урядами усіх союзних країн розпочне жорстку кампанію щодо якнайшвидчого повернення біженців на батьківщину. Вона полягатиме у припиненні урядами в ЄС фінансування, харчового і житлового забезпечення усіх, хто одержав тимчасовий захист на час війни. Українців буквально копняками гнатимуть додому, не залишаючи іншого вибору, а слідом за ними в економіку України підуть реальні кошти на соціальну підтримку репатріантів, їхнього тимчасового житлового забезпечення, на конкретні економісні програми стабілізації і розвитку громад в усіх областях України. У Заходу іншого вибору немає, оскільки "переварити" мільйони умовних дармоїдів їхні економіки не здатні, та й їхні суспільства уже наразі втрачають емоційну стабільність від присутності "чужинців". Україні, щоб вижити, конче потрібні будуть трудові ресурси, а вони, як відомо від майже українця Маслоу з його пірамідою потреб, без даху над головою існувати не можуть. Тому катастрофічного падіння вартості нерухомості, особливо у Києві, не відбудеться. Правда, існує одна умова: треба відбитися від кацапської орди. Інакше усі аналізи і прогнози - марна справа.
ihorkyiv фигню пишите
Страны ЕС желают принять дополнительно ещё так 20-30 млн украинцев. Только не одномоментно, а за 10- 15 лет. Если бы отыграть назад и представить ЕС без арабов, то 100 млн украинцев за 30 лет бы приняли. Им это нужно.
Одномоментный наплыв 8 млн украинцев создал микровопросы, с которыми в ЕС с большим удовольствием справляются.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:04
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
роль армии в КРЖН гипертрофирована, преувеличена. ни разу из сотен просмотров квартиры никто не смотрел из ЗСУ
а шо был дембель или они из окопа должны смотреть? кроме того накоплений с 2 лет войны маловато 1-2 млн грн. Посмотрите цены в Каменском (Днепроздержинск). В 2006 мой коллега купил там сталинку на центральной улице за 9куе. и продал в 2008 за 20куе. И что там сейчас за 20 можно купить. Та сталинка в 2024 ушла б за 30-40 (хз что там с ремонтом). Или гляньте на Кременчуг. ЗСУ и беженцы подогревают рн, но не в Киеве. Киев им пока не по карману.
Да, знакомый из зсу накопил 30 куе за 2 года.
Этого мало для Киева. Покупают в других городах, согласен
А тесть тоже в ЗСУ. А свинку копилку разбить?
У меня знакомые современный дом в ближайшем пригороде осилили.
В ЗСУ он, она (тыловая должность) и тесть + свою гостинку продали.
А до войны были "бедными родственниками". Все про Тай, Гоа... Копакабаана, а они про на картошку в Прилукский район.
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