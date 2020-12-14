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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2024 06:59
По всій Україні масові відключення електроенергії.
Це при тому, що не зима.
Любителям 25-поверхових будівель треба напружитись.
Без ліфта якось невесело щоденно пиляти на 20+ поверхів.
"Від дурної голови - ногам горе!".
Квартиранти зараз дружненько перебираються в 5-ти чи 9-поверхові "хрущі" біля метро, без ліфтів і з газовими плитами. Стільки бруду було вилито на цей житловий сегмент до війни від місцевих pridurkiv!
Епоха кретинизму, бездумного споживання і придуркуватого зеленого популізму - закінчилась.
Наступило похмілля, важке похмілля ....
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 22 тра, 2024 07:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 07:00
ihorkyiv написав: reus написав:Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду.-50%
Кожна обгрунтована позиція заслуговує на увагу з реакцією "погоджуюся/заперечую", але слід усвідомити, що уся словесна апокаліптична тирада хлопчика-експерта грунтується на одній ключовій фразі:"...КОЛИ ВІДКРИЮТЬ КОРДОНИ". Саме ці три слова нівелюють смисл його висновків і відкидають можливість погодитися з усім намовленим текстом для тих, хто раціонально мислить, тому що кордони після війни мінімум протягом П"ЯТИ років НЕ ВІДКРИЮТЬ. Я про це уже писав близько року тому. Більше того, український уряд за узгодженням з урядами усіх союзних країн розпочне жорстку кампанію щодо якнайшвидчого повернення біженців на батьківщину. Вона полягатиме у припиненні урядами в ЄС фінансування, харчового і житлового забезпечення усіх, хто одержав тимчасовий захист на час війни. Українців буквально копняками гнатимуть додому, не залишаючи іншого вибору, а слідом за ними в економіку України підуть реальні кошти на соціальну підтримку репатріантів, їхнього тимчасового житлового забезпечення, на конкретні економісні програми стабілізації і розвитку громад в усіх областях України. У Заходу іншого вибору немає, оскільки "переварити" мільйони умовних дармоїдів їхні економіки не здатні, та й їхні суспільства уже наразі втрачають емоційну стабільність від присутності "чужинців". Україні, щоб вижити, конче потрібні будуть трудові ресурси, а вони, як відомо від майже українця Маслоу з його пірамідою потреб, без даху над головою існувати не можуть. Тому катастрофічного падіння вартості нерухомості, особливо у Києві, не відбудеться. Правда, існує одна умова: треба відбитися від кацапської орди. Інакше усі аналізи і прогнози - марна справа.
тобто навіть гастріків не будуть випускати, а дупи дряхліючим елоям німцям будуть тримати в тонусі сирійські молодики, перспектива так собі
в ОП, мабуть і вірять в наненаукову фантастику, але речовини не кожен вживає, тому не настільки розширена свідомість, що осягнути глибину глибин
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flyman
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Додано: Сер 22 тра, 2024 07:03
flyman
Бабено, ти не про те пишеш.
Як ти, готовий платити штраф 170000 грн чи сідати в тюрму?
Чи підеш воювати?
Які думки маєш, наш економний вирощувач опеньків???
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