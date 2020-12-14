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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11794117951179611797
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 06:59

По всій Україні масові відключення електроенергії.
Це при тому, що не зима.

Любителям 25-поверхових будівель треба напружитись.
Без ліфта якось невесело щоденно пиляти на 20+ поверхів.
"Від дурної голови - ногам горе!".
Квартиранти зараз дружненько перебираються в 5-ти поверхові "хрущі" біля метро, без ліфтів і з газовими плитами. Стільки бруду було вилито на цей житловий сегмент до війни від місцевих pridurkiv!

Епоха кретинизму, бездумного споживання і придуркуватого зеленого популізму - закінчилась.
Наступило похмілля, важке похмілля ....
Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 тра, 2024 08:39, всього редагувалось 3 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 07:00

  ihorkyiv написав:
  reus написав:
Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду.

-50%

Кожна обгрунтована позиція заслуговує на увагу з реакцією "погоджуюся/заперечую", але слід усвідомити, що уся словесна апокаліптична тирада хлопчика-експерта грунтується на одній ключовій фразі:"...КОЛИ ВІДКРИЮТЬ КОРДОНИ". Саме ці три слова нівелюють смисл його висновків і відкидають можливість погодитися з усім намовленим текстом для тих, хто раціонально мислить, тому що кордони після війни мінімум протягом П"ЯТИ років НЕ ВІДКРИЮТЬ. Я про це уже писав близько року тому. Більше того, український уряд за узгодженням з урядами усіх союзних країн розпочне жорстку кампанію щодо якнайшвидчого повернення біженців на батьківщину. Вона полягатиме у припиненні урядами в ЄС фінансування, харчового і житлового забезпечення усіх, хто одержав тимчасовий захист на час війни. Українців буквально копняками гнатимуть додому, не залишаючи іншого вибору, а слідом за ними в економіку України підуть реальні кошти на соціальну підтримку репатріантів, їхнього тимчасового житлового забезпечення, на конкретні економісні програми стабілізації і розвитку громад в усіх областях України. У Заходу іншого вибору немає, оскільки "переварити" мільйони умовних дармоїдів їхні економіки не здатні, та й їхні суспільства уже наразі втрачають емоційну стабільність від присутності "чужинців". Україні, щоб вижити, конче потрібні будуть трудові ресурси, а вони, як відомо від майже українця Маслоу з його пірамідою потреб, без даху над головою існувати не можуть. Тому катастрофічного падіння вартості нерухомості, особливо у Києві, не відбудеться. Правда, існує одна умова: треба відбитися від кацапської орди. Інакше усі аналізи і прогнози - марна справа.

тобто навіть гастріків не будуть випускати, а дупи дряхліючим елоям німцям будуть тримати в тонусі сирійські молодики, перспектива так собі
в ОП, мабуть і вірять в наненаукову фантастику, але речовини не кожен вживає, тому не настільки розширена свідомість, що осягнути глибину глибин
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 07:03

flyman
Бабено, ти не про те пишеш.
Як ти, готовий платити штраф 170000 грн чи сідати в тюрму?
Чи підеш воювати?
Які думки маєш, наш економний вирощувач опеньків і скуповувач дешевого неліквіду в Єпенях??? :wink:
Не ховайся - все одно знайдуть і впаяють або штраф (для початку), або тюремний термін. Що тобі краще? :mrgreen:
Ти ж голосував за зе- і грьобаних слуг, правда? :x
"За що боровся, на те й напоровся?" - наш недалекий поціновувач Куосаки?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:03

  Frant написав:flyman
Бабено, ти не про те пишеш.
Як ти, готовий платити штраф 170000 грн чи сідати в тюрму?
Чи підеш воювати?
Які думки маєш, наш економний вирощувач опеньків і скуповувач дешевого неліквіду в Єпенях??? :wink:
Не ховайся - все одно знайдуть і впаяють або штраф (для початку), або тюремний термін. Що тобі краще? :mrgreen:
Ти ж голосував за зе- і грьобаних слуг, правда? :x
"За що боровся, на те й напоровся?" - наш недалекий поціновувач Куосаки?

у пана франта після ранкового апетайзера нулі двояцця і деменція загострюється
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:42

  flyman написав:
  Frant написав:flyman
Бабено, ти не про те пишеш.
Як ти, готовий платити штраф 170000 грн чи сідати в тюрму?
Чи підеш воювати?
Які думки маєш, наш економний вирощувач опеньків і скуповувач дешевого неліквіду в Єпенях??? :wink:
Не ховайся - все одно знайдуть і впаяють або штраф (для початку), або тюремний термін. Що тобі краще? :mrgreen:
Ти ж голосував за зе- і грьобаних слуг, правда? :x
"За що боровся, на те й напоровся?" - наш недалекий поціновувач Куосаки?

у пана франта після ранкового апетайзера нулі двояцця і деменція загострюється

твоя заначка, яку ти економно відкладав заради купівлі чергового неліквіду в Єпенях - згодиться для іншої мети.
Нарешті держава веде себе так, як повинна вести.
А не сюсюкання з охлосом.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:06

  Frant написав:По всій Україні масові відключення електроенергії.
Це при тому, що не зима.

Любителям 25-поверхових будівель треба напружитись.
Без ліфта якось невесело щоденно пиляти на 20+ поверхів.
"Від дурної голови - ногам горе!".
Квартиранти зараз дружненько перебираються в 5-ти поверхові "хрущі" біля метро, без ліфтів і з газовими плитами. Стільки бруду було вилито на цей житловий сегмент до війни від місцевих pridurkiv!

Епоха кретинизму, бездумного споживання і придуркуватого зеленого популізму - закінчилась.
Наступило похмілля, важке похмілля ....

И да и нет.
Ради ремонта в инстаграмном стиле молодёжь готова страдать.
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