ihorkyiv написав:

reus написав:

Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду.



-50%

Кожна обгрунтована позиція заслуговує на увагу з реакцією "погоджуюся/заперечую", але слід усвідомити, що уся словесна апокаліптична тирада хлопчика-експерта грунтується на одній ключовій фразі:"...КОЛИ ВІДКРИЮТЬ КОРДОНИ". Саме ці три слова нівелюють смисл його висновків і відкидають можливість погодитися з усім намовленим текстом для тих, хто раціонально мислить, тому що кордони після війни мінімум протягом П"ЯТИ років НЕ ВІДКРИЮТЬ. Я про це уже писав близько року тому. Більше того, український уряд за узгодженням з урядами усіх союзних країн розпочне жорстку кампанію щодо якнайшвидчого повернення біженців на батьківщину. Вона полягатиме у припиненні урядами в ЄС фінансування, харчового і житлового забезпечення усіх, хто одержав тимчасовий захист на час війни. Українців буквально копняками гнатимуть додому, не залишаючи іншого вибору, а слідом за ними в економіку України підуть реальні кошти на соціальну підтримку репатріантів, їхнього тимчасового житлового забезпечення, на конкретні економісні програми стабілізації і розвитку громад в усіх областях України. У Заходу іншого вибору немає, оскільки "переварити" мільйони умовних дармоїдів їхні економіки не здатні, та й їхні суспільства уже наразі втрачають емоційну стабільність від присутності "чужинців". Україні, щоб вижити, конче потрібні будуть трудові ресурси, а вони, як відомо від майже українця Маслоу з його пірамідою потреб, без даху над головою існувати не можуть. Тому катастрофічного падіння вартості нерухомості, особливо у Києві, не відбудеться. Правда, існує одна умова: треба відбитися від кацапської орди. Інакше усі аналізи і прогнози - марна справа.