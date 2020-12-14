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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2024 06:59
По всій Україні масові відключення електроенергії.
Це при тому, що не зима.
Любителям 25-поверхових будівель треба напружитись.
Без ліфта якось невесело щоденно пиляти на 20+ поверхів.
"Від дурної голови - ногам горе!".
Квартиранти зараз дружненько перебираються в 5-ти поверхові "хрущі" біля метро, без ліфтів і з газовими плитами. Стільки бруду було вилито на цей житловий сегмент до війни від місцевих pridurkiv!
Епоха кретинизму, бездумного споживання і придуркуватого зеленого популізму - закінчилась.
Наступило похмілля, важке похмілля ....
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 22 тра, 2024 08:39, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 07:00
ihorkyiv написав: reus написав:Нерухомість в Україні буде падати в наступні 5 років. Глибока економічна криза попереду.-50%
Кожна обгрунтована позиція заслуговує на увагу з реакцією "погоджуюся/заперечую", але слід усвідомити, що уся словесна апокаліптична тирада хлопчика-експерта грунтується на одній ключовій фразі:"...КОЛИ ВІДКРИЮТЬ КОРДОНИ". Саме ці три слова нівелюють смисл його висновків і відкидають можливість погодитися з усім намовленим текстом для тих, хто раціонально мислить, тому що кордони після війни мінімум протягом П"ЯТИ років НЕ ВІДКРИЮТЬ. Я про це уже писав близько року тому. Більше того, український уряд за узгодженням з урядами усіх союзних країн розпочне жорстку кампанію щодо якнайшвидчого повернення біженців на батьківщину. Вона полягатиме у припиненні урядами в ЄС фінансування, харчового і житлового забезпечення усіх, хто одержав тимчасовий захист на час війни. Українців буквально копняками гнатимуть додому, не залишаючи іншого вибору, а слідом за ними в економіку України підуть реальні кошти на соціальну підтримку репатріантів, їхнього тимчасового житлового забезпечення, на конкретні економісні програми стабілізації і розвитку громад в усіх областях України. У Заходу іншого вибору немає, оскільки "переварити" мільйони умовних дармоїдів їхні економіки не здатні, та й їхні суспільства уже наразі втрачають емоційну стабільність від присутності "чужинців". Україні, щоб вижити, конче потрібні будуть трудові ресурси, а вони, як відомо від майже українця Маслоу з його пірамідою потреб, без даху над головою існувати не можуть. Тому катастрофічного падіння вартості нерухомості, особливо у Києві, не відбудеться. Правда, існує одна умова: треба відбитися від кацапської орди. Інакше усі аналізи і прогнози - марна справа.
тобто навіть гастріків не будуть випускати, а дупи дряхліючим елоям німцям будуть тримати в тонусі сирійські молодики, перспектива так собі
в ОП, мабуть і вірять в наненаукову фантастику, але речовини не кожен вживає, тому не настільки розширена свідомість, що осягнути глибину глибин
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:06
Frant написав:
По всій Україні масові відключення електроенергії.
Це при тому, що не зима.
Любителям 25-поверхових будівель треба напружитись.
Без ліфта якось невесело щоденно пиляти на 20+ поверхів.
"Від дурної голови - ногам горе!".
Квартиранти зараз дружненько перебираються в 5-ти поверхові "хрущі" біля метро, без ліфтів і з газовими плитами. Стільки бруду було вилито на цей житловий сегмент до війни від місцевих pridurkiv!
Епоха кретинизму, бездумного споживання і придуркуватого зеленого популізму - закінчилась.
Наступило похмілля, важке похмілля ....
И да и нет.
Ради ремонта в инстаграмном стиле молодёжь готова страдать.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:21
UA написав: Frant написав:
По всій Україні масові відключення електроенергії.
Це при тому, що не зима.
Любителям 25-поверхових будівель треба напружитись.
Без ліфта якось невесело щоденно пиляти на 20+ поверхів.
"Від дурної голови - ногам горе!".
Квартиранти зараз дружненько перебираються в 5-ти поверхові "хрущі" біля метро, без ліфтів і з газовими плитами. Стільки бруду було вилито на цей житловий сегмент до війни від місцевих pridurkiv!
Епоха кретинизму, бездумного споживання і придуркуватого зеленого популізму - закінчилась.
Наступило похмілля, важке похмілля ....
И да и нет.
Ради ремонта в инстаграмном стиле молодёжь готова страдать.
Страждати можна певний час.
Проблеми з електроенергією тут надовго, на роки.
Ну, пару місяців походять пішки на 20-й поверх і будуть їсти запарену мівіну з термосів, на холодній електропідлозі.
Потім, зимою, здоровий глузд переможе - і привіт, теплий ламповий низькоповерховий "хрущ" з центральним опаленням і газовою плитою)))))))
До речі, це хороший метод лікування легкого придуркізму - через ноги і руки))))
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:50
Frant написав:
Наступило похмілля, важке похмілля ....
неужели все таки вернулась ключница и отобрала заветный ключик от серванта с графинчиком?)))
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:26
Прохожий написав: Frant написав:
Наступило похмілля, важке похмілля ....
неужели все таки вернулась ключница и отобрала заветный ключик от серванта с графинчиком?)))
і подарувала найбільшу в Європі атомну станцію московитам)))) На шару віддала. Тому що "Вайни нє будєт! В має будєм шашлики жаріть в Харьковє! Да какая разница?"
Що, Прохожий невесело топати пішки на 24-й поверх і їсти запарену мівіну з термоса?
Зимою буде ще веселіше, без електроопалення
СРСРівська шарова електроенергія закінчилась.
"Увечері, 22 травня, графіки відключень електроенергії у Києві та ще чотирьох регіонах розпочнуться о 19:00. Раніше "Укренерго" анонсували відключення з 20:00"
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:37
Frant написав:
Страждати можна певний час.
Проблеми з електроенергією тут надовго, на роки.
Ну, пару місяців походять пішки на 20-й поверх і будуть їсти запарену мівіну з термосів, на холодній електропідлозі.
Потім, зимою, здоровий глузд переможе - і привіт, теплий ламповий низькоповерховий "хрущ" з центральним опаленням і газовою плитою)))))))
До речі, це хороший метод лікування легкого придуркізму - через ноги і руки))))
Це за умови що у цієї багатоповерхівки не буде генератора для запуску води/опалення.
Що у такій багатоповерхівці зробити на порядок легше чим у лампового хрущика.
Плюс, потужні зарядні станції ніхто не відміняв.
І, якщо навіть подивитися на те як світяться новобудови та хрущі при відключеннях, то якість і кількість квартир з нормальним освітленням просто неспівставна з хрущом.
На 20 поверх при регулярному підйомі/спуску через місяць вже не так і складно і без відпочінку, але якість життя просто неспівмірна, і, новобудови утеплені на порядок краще від хрущів, тому тепло зберігається краще, навіть простий приклад, у новобудові тепло влючається з листопада, а виключається з кінця березня. І коли панелі та хрущі мерзнуть весною та осінню, новобудови себе відчувають доволі комфортно без опалення. Дивно, правда?
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 22 тра, 2024 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:40
_Mykola_ написав:
На 20 поверх при регулярному підйомі/спуску через місяць вже не так і складно і без відпочінку
Так, можна зекономити на "Спортлайфі"!
Взагалі, відключення електроенергії пішли на користь укро-охлосу, 100%.
Він став думати "головою, а не ногом" (ТМ Акурт).
_Mykola_ написав:
за умови що у цієї багатоповерхівки не буде генератора для запуску води/опалення
Звісно, що не буде.
Спробуйте зібрати одноразово хоча би по 200 грн з квартири на щось необхідне для будинка - самі побачите.
Знову ж, в Україні - чим багатша людина, тим вона скупіша на гроші і тим вона їх "економніше" витрачає на громадські проекти
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 22 тра, 2024 14:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:41
Frant написав: _Mykola_ написав:
На 20 поверх при регулярному підйомі/спуску через місяць вже не так і складно і без відпочінку
Так, можна зекономити на "Спортлайфі"!
Взагалі, відключення електроенергії пішли на користь укро-охлосу, 100%.
Він став думати "головою, а не ногом" (ТМ Акурт).
Хрущ і новобудова у плані збереження тепла незпівставні, взагалі.
У мороз -5 новобудова охолоне через тиждень-декаду, хрущ почне замерзати через день-два
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:43
_Mykola_ написав: Frant написав: _Mykola_ написав:
На 20 поверх при регулярному підйомі/спуску через місяць вже не так і складно і без відпочінку
Так, можна зекономити на "Спортлайфі"!
Взагалі, відключення електроенергії пішли на користь укро-охлосу, 100%.
Він став думати "головою, а не ногом" (ТМ Акурт).
Хрущ і новобудова у плані збереження тепла незпівставні, взагалі.
У мороз -5 новобудова охолоне через тиждень-декаду, хрущ почне замерзати через день-два
Фокус в тому, що "хрущ" має централізоване опалення.
Новобуди, особливо бюджетні в Єпенях - лише електропідлоги.
Тому - все це на користь простакам, 100%.
Я ж недарма писав, що 24.02.2022 ця територія різко повернулась в 1990-і роки.
Просто, ще не всі зрозуміли ситуацію.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 22 тра, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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