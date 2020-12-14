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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11794117951179611797
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:41

  Frant написав:
  _Mykola_ написав:На 20 поверх при регулярному підйомі/спуску через місяць вже не так і складно і без відпочінку

Так, можна зекономити на "Спортлайфі"!

Взагалі, відключення електроенергії пішли на користь укро-охлосу, 100%.
Він став думати "головою, а не ногом" (ТМ Акурт).

Хрущ і новобудова у плані збереження тепла незпівставні, взагалі.
У мороз -5 новобудова охолоне через тиждень-декаду, хрущ почне замерзати через день-два
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:45

  Frant написав:Звісно, що не буде.
Спробуйте зібрати хоча би по 200 грн з квартири н ащось необхідне для будинка - самі побачите.
Знову ж, в Україні - чим багатша людина, тим вона скупіша на гроші і тим вона їх "економніше" витрачає на громадські проекти

З ПРАКТИЧНОГО досвіду.
Купили у 2022 зимою потужний генератор, який тягне воду та опалення, зібрали гроші на пальне, навіть залишки з грошей на паливо у 2024 пустили на озеленення.
Спробуйте це саме зробити у хрущі. :D
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:49

  Frant написав:Фокус в тому, що "хрущ" має централізоване опалення.
Новобуди, особливо бюджетні в Єпенях - лише електропідлоги. :mrgreen:

Тому - все це на користь простакам, 100%.
Я ж недарма писав, що 24.02.2022 ця територія різко повернулась в 1990-і роки.
Просто, ще не всі зрозуміли ситуацію.

І новобудова має централізоване опалення, з теплопункту треба забезпечити циркуляцію, з чим добре справляється генератор для живлення насосів.
У хрущі\панельці, я не впевненй що ці ж насоси циркуляції будуть працювати без електроживлення у будинку.
Шах і мат хрущику. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:51

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Звісно, що не буде.
Спробуйте зібрати хоча би по 200 грн з квартири н ащось необхідне для будинка - самі побачите.
Знову ж, в Україні - чим багатша людина, тим вона скупіша на гроші і тим вона їх "економніше" витрачає на громадські проекти

З ПРАКТИЧНОГО досвіду.
Купили у 2022 зимою потужний генератор, який тягне воду та опалення, зібрали гроші на пальне, навіть залишки з грошей на паливо у 2024 пустили на озеленення.
Спробуйте це саме зробити у хрущі. :D

І ліфти запустили від генератора? :mrgreen:

Найкращий варіант для проживання під час війни - окрема невелика хата, з сучасним утепленням, з колодязем. З генератором, сонячними батареями і акумуляторами, запасом дров для опалення і зрідженого газу для кухні. :D
Всі ці розповіді, як легко і приємно ходити пішки на 20-й поверх і їсти запарену мівіну - якось на практиці не вельми привабливі.
  _Mykola_ написав:І новобудова має централізоване опалення

на околицях Києва і в Прикиєвських Єпенях чи не 50% новобудів гріються електрикою. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 тра, 2024 14:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:53

  Frant написав:
Найкращий варіант для проживання під час війни - окрема невелика хата, з сучасним утепленням, з колодязем. З генератором, сонячними батареями, запасом дров і зрідженого газу для кухні. :D

І щоб збудована вона була десь у новій зеландії
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В моєму місті так історично склалося, що через стан системи центр.опалення, мешканці стали переходити на автономне опалення. Основна маса - газове, менше електричне. Зараз мабуть відсотків 70 багатоквартирної забудови мають газове автономне опалення. На 1-4 поверхах навіть вода пару годин була в кранах, коли вимикалися насоси. З автономкою та акб+інвертор можна жити і у режимі 2/2, і 2/4, і 2/6. Насос котла працює циклами і акб весь час не розряджує. Виставляєш тепературу водоносія 70-80 градусів, пів години грієш житло і потім години 4-6, в залежності від утеплення, не вмикаєш його взагалі.
У мене квартира у утепленній новобудові, вікна на південь. Навіть без відключеннь е/е, котел взимку працює пів години зранку і годину-півтори як всі приходять з роботи. АКБ придбав.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 15:12

  Frant написав:І ліфти запустили від генератора? :mrgreen:

Найкращий варіант для проживання під час війни - окрема невелика хата, з сучасним утепленням, з колодязем. З генератором, сонячними батареями і акумуляторами, запасом дров для опалення і зрідженого газу для кухні. :D
Всі ці розповіді, як легко і приємно ходити пішки на 20-й поверх і їсти запарену мівіну - якось на практиці не вельми привабливі.
  _Mykola_ написав:І новобудова має централізоване опалення

на околицях Києва і в Прикиєвських Єпенях чи не 50% новобудів гріються електрикою. :mrgreen:

Ліфти, ні.
Все інше працює як треба.
Зріджений газ для плитки, ніхто не забороняє використовувати, якщо не вистачає потужності зарядної станції.
До практичного прикладу, у мультиварці під тиском 30 хвилинне готування їжі з м'ясом, для всієї сім'ї потребує 10% заряду 2х кіловатної станції, станція ПОВНІСТЮ заряджається від 10 до 100% за 1,5 години.
Сонячні панелі також є, їх потужності, навіть зимою, вистачає на зарядку всіх мобільників у пасмурну погоду, а у сонячну і на ноутбук.

Ще раз, централізоване опалення також є. :D
IMXO, у хрущику зимою вижити буде складніше.
Де переваги хрущика?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 16:26

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Страждати можна певний час.
Проблеми з електроенергією тут надовго, на роки. :|
Ну, пару місяців походять пішки на 20-й поверх і будуть їсти запарену мівіну з термосів, на холодній електропідлозі.
Потім, зимою, здоровий глузд переможе - і привіт, теплий ламповий низькоповерховий "хрущ" з центральним опаленням і газовою плитою)))))))

До речі, це хороший метод лікування легкого придуркізму - через ноги і руки)))) :D

Це за умови що у цієї багатоповерхівки не буде генератора для запуску води/опалення.
Що у такій багатоповерхівці зробити на порядок легше чим у лампового хрущика.
Плюс, потужні зарядні станції ніхто не відміняв.
І, якщо навіть подивитися на те як світяться новобудови та хрущі при відключеннях, то якість і кількість квартир з нормальним освітленням просто неспівставна з хрущом.
На 20 поверх при регулярному підйомі/спуску через місяць вже не так і складно і без відпочінку, але якість життя просто неспівмірна, і, новобудови утеплені на порядок краще від хрущів, тому тепло зберігається краще, навіть простий приклад, у новобудові тепло влючається з листопада, а виключається з кінця березня. І коли панелі та хрущі мерзнуть весною та осінню, новобудови себе відчувають доволі комфортно без опалення. Дивно, правда? :lol:


Когда неожиданно достроился недострой на венике и я оформил доки, помещение в 30м2 с потолками 3,3 м2 представляло собой примерно квадратное помещение с введенными трубами воды (примерно 50 см), отопления (заглушено на вводе), канализации (проходящий стояк с отводом) и болтающийся под потолком метровый примерно кусок кабеля. Овноблок по периметру и 2 очень больщих окна.
На тот момент соседей снизу сверху и с обоих боков не было. На улице минус 10 и ниже, в помещении около нуля. Единственный источник тепла - солнечные лучи, которые, проходя через окна в ясные дни (южная сторона) падая на стяжку, давали какое-то тепло.
Некоторое время у меня заняло подготовить квартиру к ремонту и вообще понять что там можно обустроить с планировкой (были проблемы из-за пилонов и неудачного расположения канализации). Ну и зимой темнеет рано.
Надо было сделать временное подключение воды и воткнуть временный унитаз.
Начал с того, что прицепил 2 лампы накаливания по 150 ватт ...что сказать, впоследствии оказалось, что этих двух ламп достаточно, чтобы если с утра их включить, то к вечеру помещение прогревалось настолько, что можно было находиться в футболке и изо рта не шел пар, ноги не примерзали к стяжке.
Если оставлять их на ночь, то утром вполне нормальная температура была - около 17 градусов.
И это было без отделки и без иных источников тепла (холодильник, комп, бойлер и тд) и соседей. Это, наверное единственный плюс овноблоково-пенопластовых домов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 16:57

  Frant написав:Знову за гроші рибу???
Див. попередні повідомлення.
Особливо як добре, корисно і приємно щоденно ходити пішки на 20+ поверх, і декілька разів на день. :oops: І зовсім не важко !
І як "безпечно" тримати в жилому приміщенні балон з зрідженим газом для кухні новобуду, хоча би на 5 літрів, щоб не їсти запарену в термосі мівіну.

Це ж було вже.
у 2022, через декілька тижнів, підйом вже без відпочинку.
  Frant написав:
  _Mykola_ написав:Зріджений газ для плитки, ніхто не забороняє використовувати

Почитайте уважно правила роботи з балонами під тиском, розділ "горючі гази". Які де дозволяється їх використовувати і зберігати. Схоже, що ви вельми далекі від реалій.

Це ви вельми далекий від реалій.
Зріджений газ, може бути і в менших ємностях, або навіть 5 літровий балон, а в ньому всього літр газу. Плитка з газконтролем, балон з клапаном, редуктор + якісний шланг + зважування балона перед заправкою.
Наскільки безпечно користуватись газовими плитами у хрущах, де плита ще з хрущова, а шланг мінявся у 90-х?
Пам'ятаю цей непідробний подив у майстрів з газконтори коли прийшли встановлювати лічильник, і побачили діелектричну вставку (тому що газова плита з автоматичним запалюванням) та газовий шланг з нержавійки з подвійним покриттям, а перед тим майстра який прийшов міняти старий шланг. Тому по безпечності нового обладнання і у хрущі, я можу посперечатися.

  Frant написав:
  _Mykola_ написав:отребує 10% заряду 2х кіловатної станції, станція ПОВНІСТЮ заряджається від 10 до 100% за 1,5 години.

Очевидно, що це недешеве задоволення, такий акумулятор, і не всім доступний.
Порівняйте з вартістю газу-метану, який подається в 5-поверхові будинки.
Різниця в ціні за 1 годину готування на метані і на електроенергії від дорогого акумулятора, мабуть 1000х.

Все таки невеликий утеплений приватний будинок з колодязем і запасом дров - найкращий варіант. Чим простіше, тим краще, під час війни. :evil:

Така станція коштує 36+ тис грн, ресурс за 10 років, зниження ємності на 20%.
І це про зручність і безпечність, якщо бюджет обмежений, то можна дешевше, але доведеться почитати, і проводити більше операцій при користуванні.

Ще раз про рибу та гроші.
Новобудова це інший рівень комфорту та безпеки, і при обмеженому теплопостачанні, особисто я виберу утеплену новобудову, особливо якщо це південна сторона, ніж хрущ з газом з тими ж перевами у теплопостачанні.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:11

_Mykola_
У орендарів немає літієвих акумуляторів за 1000 доларів і немає сонячних панелей за 500 доларів. І немає грошей на купівлю палива для генератора.
Крім того, вони не хочуть ходити постійно пішки на 20+ поверх, не хочуть тримати на балконі з південної сторони балон з 5 кг зрідженого пропан-бутан газу.
Тому орендарі перебираються в "хрущовки" біля метро.
І чим далі, тим процес буде видимішмй. :mrgreen:
Зрозумійте : війна це примітивізація побуту, його здешевлення.
Всі ресурси повинні бути кинуті на фронт. На жаль, українська бидло-їліта цього не хоче розуміти і далі грається в популізм. Їй простіше здати державу і піти чистити чоботи новим хазяям, ніж щось реорганізувати. :mrgreen:
Приблизно, як наркоман чи алкоголік не може себе вилікувати. Тільки зовнішнє втручання, зовнішнє лікування.
В ролі лікарів з однієї сторони Московія, з другої Америка і ЄС.
Хто сильніший, той і вилікує придуркуватого пацієнта, який 33 роки вперто дерибанить територію.
Frant
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