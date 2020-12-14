Додано: Сер 22 тра, 2024 16:57

Frant написав: Знову за гроші рибу???

Див. попередні повідомлення.

Особливо як добре, корисно і приємно щоденно ходити пішки на 20+ поверх, і декілька разів на день. І зовсім не важко !

І як "безпечно" тримати в жилому приміщенні балон з зрідженим газом для кухні новобуду, хоча би на 5 літрів, щоб не їсти запарену в термосі мівіну.

Знову за гроші рибу???Див. попередні повідомлення.Особливо як добре, корисно і приємно щоденно ходити пішки на 20+ поверх, і декілька разів на день.І зовсім не важко !І як "безпечно" тримати в жилому приміщенні балон з зрідженим газом для кухні новобуду, хоча би на 5 літрів, щоб не їсти запарену в термосі мівіну.

Frant написав: _Mykola_ написав: Зріджений газ для плитки, ніхто не забороняє використовувати Зріджений газ для плитки, ніхто не забороняє використовувати

Почитайте уважно правила роботи з балонами під тиском, розділ "горючі гази". Які де дозволяється їх використовувати і зберігати. Схоже, що ви вельми далекі від реалій.

Почитайте уважно правила роботи з балонами під тиском, розділ "горючі гази". Які де дозволяється їх використовувати і зберігати. Схоже, що ви вельми далекі від реалій.

Frant написав: _Mykola_ написав: отребує 10% заряду 2х кіловатної станції, станція ПОВНІСТЮ заряджається від 10 до 100% за 1,5 години. отребує 10% заряду 2х кіловатної станції, станція ПОВНІСТЮ заряджається від 10 до 100% за 1,5 години.

Очевидно, що це недешеве задоволення, такий акумулятор, і не всім доступний.

Порівняйте з вартістю газу-метану, який подається в 5-поверхові будинки.

Різниця в ціні за 1 годину готування на метані і на електроенергії від дорогого акумулятора, мабуть 1000х.



Все таки невеликий утеплений приватний будинок з колодязем і запасом дров - найкращий варіант. Чим простіше, тим краще, під час війни. Очевидно, що це недешеве задоволення, такий акумулятор, і не всім доступний.Порівняйте з вартістю газу-метану, який подається в 5-поверхові будинки.Різниця в ціні за 1 годину готування на метані і на електроенергії від дорогого акумулятора, мабуть 1000х.Все таки невеликий утеплений приватний будинок з колодязем і запасом дров - найкращий варіант. Чим простіше, тим краще, під час війни.

Це ж було вже.у 2022, через декілька тижнів, підйом вже без відпочинку.Це ви вельми далекий від реалій.Зріджений газ, може бути і в менших ємностях, або навіть 5 літровий балон, а в ньому всього літр газу. Плитка з газконтролем, балон з клапаном, редуктор + якісний шланг + зважування балона перед заправкою.Наскільки безпечно користуватись газовими плитами у хрущах, де плита ще з хрущова, а шланг мінявся у 90-х?Пам'ятаю цей непідробний подив у майстрів з газконтори коли прийшли встановлювати лічильник, і побачили діелектричну вставку (тому що газова плита з автоматичним запалюванням) та газовий шланг з нержавійки з подвійним покриттям, а перед тим майстра який прийшов міняти старий шланг. Тому по безпечності нового обладнання і у хрущі, я можу посперечатися.Така станція коштує 36+ тис грн, ресурс за 10 років, зниження ємності на 20%.І це про зручність і безпечність, якщо бюджет обмежений, то можна дешевше, але доведеться почитати, і проводити більше операцій при користуванні.Ще раз про рибу та гроші.Новобудова це інший рівень комфорту та безпеки, і при обмеженому теплопостачанні, особисто я виберу утеплену новобудову, особливо якщо це південна сторона, ніж хрущ з газом з тими ж перевами у теплопостачанні.