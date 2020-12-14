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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11795117961179711798
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 12:00

Frant данные обновили?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 12:08

  striped написав:Frant данные обновили?

Так.
Я ж не буду ховатись, як любителі дешевих опеньків чи скритних плінтусів.
Питання в тому, чи перестануть зелені уроди і грьобані слуги гратись в популізм.
Тому що наслідки страшні. З травня 2019 - маємо національну катастрофу. :oops:
Frant
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