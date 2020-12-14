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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2024 13:22
Frant боярышник употребляешь?
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:24
vitaliiangel написав:Frant
боярышник употребляешь?
Ти вже купив собі літієві акумулятори за 1000 доларів і сонячну панель за 500 доларів?
А старий Лпнос - вдалось придбати?
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:25
Frant написав: vitaliiangel написав:Frant
боярышник употребляешь?
Ти вже купив собі літієві акумулятори за 1000 доларів і сонячну панель за 500 доларів?
А старий Лпнос - вдалось придбати?
нет кукуся в 2022-2023 не было успешных покупок. у меня все помещения 1-2 этажи. куда солнечную панель там тулить? надо чтобы она ещё поворачивалась за солнцем. Заводить дачу боюсь чтобы не обокрали. У родителей была дача - вынесли всё, кроме оконных рам.
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vitaliiangel
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