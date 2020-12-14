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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2024 14:47
в прекрасной стране живем товарищи
выходишь на улицу, сморишь налево - тцк и полицаями пакуют людей, идешь направо...и подороге замечаешь что все мужики идут и головой крутят по сторонам, оглядываются
и это самый центр киева
и вы еще считаете что есть есть будущее в недвижимости?)
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Олежан
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Додано: Чет 23 тра, 2024 15:02
Олежан написав:
в прекрасной стране живем товарищи
выходишь на улицу, сморишь налево - тцк и полицаями пакуют людей, идешь направо...и подороге замечаешь что все мужики идут и головой крутят по сторонам, оглядываются
и это самый центр киева
и вы еще считаете что есть есть будущее в недвижимости?)
ТЦК-шники і поліцаї здивовано: "а куди ще витрачати наколядовані гроші?"
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Додано: Чет 23 тра, 2024 15:04
Олежан написав:
в прекрасной стране живем товарищи
выходишь на улицу, сморишь налево - тцк и полицаями пакуют людей, идешь направо...и подороге замечаешь что все мужики идут и головой крутят по сторонам, оглядываются
и это самый центр киева
и вы еще считаете что есть есть будущее в недвижимости?)
Що за здивування?
В травні 2019 - 75% виборців дружненько проголосували за зелених недалеких популістів, за 95-й квартал у владі, за "вайни нє будєт! В має будєм жаріть шашлики в Харьковє!". За те, щоб без бою віддати 20% території і найбільшу в Європі атомну станцію.
Сподіваюсь, ці 75% задоволені своїм вибором?
Насміялись????
За останні пару тижнів - з форуму зник останній рил-новобудівець.
Зрозумів, нарештів, що в Києві надлишок новобудної нерухомості.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 23 тра, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 15:11
общался с другом с винницы.
купил зимой 1к в новострое, сделал ремонт и продал. продавал 4 месяца
маржа +10к - типа подработок был(флипинг)
в мае был последний шанс выехать со страны, переписал все имущество на родственников (а его было ооочень много) и уехал в сша...работать дальнобойщиком
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Олежан
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Додано: Чет 23 тра, 2024 15:22
Я взагалі - бізнесмен, маю свою справу. А таксую для душі.
Олежан написав:
переписал все имущество на родственников (а его было ооочень много) и уехал в сша...работать дальнобойщиком
Роз'їдуться всі активні, зараз чи одразу після закінчення бойових дій, і залишаться у країні лише 11 млн пенсів та поліцаї.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 15:56
Олежан написав:
в прекрасной стране живем товарищи
выходишь на улицу, сморишь налево - тцк и полицаями пакуют людей, идешь направо...и подороге замечаешь что все мужики идут и головой крутят по сторонам, оглядываются
и это самый центр киева
и вы еще считаете что есть есть будущее в недвижимости?)
Ну це ж дуже тимчасове явище. Рік-два і все повернеться до нормального життя.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 16:15
Арестович, перелогинься
Не будет нормальной жизни где нет законов, где гестапо, нацисты и коррупция
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Олежан
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Додано: Чет 23 тра, 2024 16:41
Олежан написав:
Арестович, перелогинься
Не будет нормальной жизни где нет законов, где гестапо, нацисты и коррупция
Як кацапам вдалось змістити акценти в українському суспільстві розгоном цієї зради. Вже ворог не в кремлі, а в ТЦК/на Банковій. Від "вірю в ЗСУ" до "беззаконня, гестапо, нацисти, коррупція". Від "путін - хло" до "зеленський після 20.05 - нелегітимний". Навіть краще все вдається ніж у 20-ті роки минулого сторічча. Навіть нічого народу не обіцяють, як тоді - землю пізантам, фабрики - рабам. Тупо через тікток, телеграм та корисних ідіотів.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 16:43
airmax78 написав: Олежан написав:
Арестович, перелогинься
Не будет нормальной жизни где нет законов, где гестапо, нацисты и коррупция
Як кацапам вдалось змістити акценти в українському суспільстві розгоном цієї зради. Вже ворог не в кремлі, а в ТЦК/на Банковій. Від "вірю в ЗСУ" до "беззаконня, гестапо, нацисти, коррупція". Від "путін - хло" до "зеленський після 20.05 - нелегітимний". Навіть краще все вдається ніж у 20-ті минулого сторічча.
Вклад української бидло-їліти в дерибанення ресурсів територій, в знеліюднення місцевої популяції - більший, ніж у московитів з американцями разом взятий.
Нація селюків-колгоспників і дерибанщиків, яка не здатна боротись з корупцією, яка тяготіє до феодального суспільства. Вам в Австрії того не видно, мабуть
Приїжджайте і вперед! Я вам покажу дорогу до найближчого воєнкомату.
airmax78 написав:
Як кацапам вдалось змістити акценти в українському суспільстві
такий смішний віденський панок))))
Які акценти, ви про що?
Великий дерибан, будівництво доріг і стадіонів продовжується. Навіть на Донбасі. Як же без дерибану))))
Посполитих на фронт, а пани відпочивають на Лазурному березі і звідти керують.
Вони сподіваються, що вони "домовляться з московитими посередині"
найбільшу АЕС без бою вже подарували московитам - можна ще 3 подарувати, разом з територією і посполитими.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 23 тра, 2024 16:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 16:47
Frant написав: airmax78 написав: Олежан написав:
Арестович, перелогинься
Не будет нормальной жизни где нет законов, где гестапо, нацисты и коррупция
Як кацапам вдалось змістити акценти в українському суспільстві розгоном цієї зради. Вже ворог не в кремлі, а в ТЦК/на Банковій. Від "вірю в ЗСУ" до "беззаконня, гестапо, нацисти, коррупція". Від "путін - хло" до "зеленський після 20.05 - нелегітимний". Навіть краще все вдається ніж у 20-ті минулого сторічча.
Вклад української бидло-їліти в дерибанення ресурсів територій, в знеліюднення місцевої популяції - більший, ніж у московитів з американцями разом взятий.
Нація селюків-колгоспників і дерибанщиків, яка не здатна боротись з корупцією, яка тяготіє до феодального суспільства. Вам в Австрії того не видно, мабуть
Приїжджайте і вперед! Я вам покажу дорогу до найближчого воєнкомату.
Сподіваюсь в липні побачимось. Не можу вже тут більше. Тягне до дому.
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airmax78
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