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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:28
Frant написав:
У укро-селюків, клоунів і дерибанщиків, було 8 років, з 2014, щоб підготуватись до війни.
Як би так пом'якше нагадати...
Що останні роки перед війною для 73 відсотків населення підготовка до цієї війни була... не на часі. Ні, не тільки з квітня 2019-го, значно раніше. Просто в 2019-му цю думку стало можливим оформити юридично, що й зробили. Там був один "папєрєднік", намагався до того щось зробити... Але куди ж проти волі народу в демократичній країні? Тепер той самий нарід не хоче до окопів, і запитує "де власна зброя", але слухають його щось не дуже.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:29
Frant написав: airmax78 написав:
Ви навмисно пепребільшуєте. Держава в небезпеці і намагається себе захиситити. Значна частина громадян держави, чомусь, більше себе з цією державою не асоціює і вважає що захищати цю державу - не їхня турбота. Що робити державі в такий ситуації? В різні часи різні держави вирішували по-різному. Але треба відзначити, що кацапи з кінця 15го сторічча завжди воювали до кінця. Поляки та українці йшли на компроміси які їм потім коштували набагато дорожче. Що цього разу буде - не берусь прогнозувати. Буду в Києві - відчую настрої "он зе граунд" - тоді скажу.
Саме такий "громадянин" сидить у Відні і повчає, що кому робити.
Держава повинна забрати нерухомість у ухилянтів. Тому що вона їм не потрібна.
Крапка!
Нікого я не повчаю. Намагався у 2019му. Нічого з цього не вийшло.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:36
airmax78
макс, сдавай свою бронь и вступай до ЗСУ и там доказывай свой патриотизм
а то когда жопа прикрыта в видне легко указывать кому что делать
и соловиной щебетать, песни петь, скакать в вышиванке будешь потом когда выйдешь с ЗСУ
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Олежан
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:59
Олежан написав:airmax78
макс, сдавай свою бронь и вступай до ЗСУ и там доказывай свой патриотизм
а то когда жопа прикрыта в видне легко указывать кому что делать
и соловиной щебетать, песни петь, скакать в вышиванке будешь потом когда выйдешь с ЗСУ
Емоції не на часі. Ще раз: я нікого не повчаю. В мене немає вишиванки і пісень я не знаю. Ділюсь спостереженнями.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 23:23
airmax78 написав:
Ви навмисно пепребільшуєте. Держава в небезпеці і намагається себе захиситити. Значна частина громадян держави, чомусь, більше себе з цією державою не асоціює і вважає що захищати цю державу - не їхня турбота. Що робити державі в такий ситуації? В різні часи різні держави вирішували по-різному. Але треба відзначити, що кацапи з кінця 15го сторічча завжди воювали до кінця. Поляки та українці йшли на компроміси які їм потім коштували набагато дорожче. Що цього разу буде - не берусь прогнозувати. Буду в Києві - відчую настрої "он зе граунд" - тоді скажу.
О! он уже издевается. В стиле Наталки Мосийчук.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:02
На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.
Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі.
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Frant
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:39
Frant написав:
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.
скидку от чего? обычно если не срочная продажа хотелки на 5-10% выше. Это ж не картошка. Все продавцы боятся продешевить. Исключение неликвид где сразу ставят реальную цену, шоб не продавать столетиями. У нерыночных цен есть один минус, на просмотры дергают, но но не покупают. Кому нехватает общения отличный вариант его получить. Остальным как то напряжно год показывать квартиру, не получая доходов ни с аренды ни с продажи.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:07
vitaliiangel написав: Frant написав:
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.
скидку от чего? обычно если не срочная продажа хотелки на 5-10% выше. Это ж не картошка. Все продавцы боятся продешевить. Исключение неликвид где сразу ставят реальную цену, шоб не продавать столетиями. У нерыночных цен есть один минус, на просмотры дергают, но но не покупают. Кому нехватает общения отличный вариант его получить. Остальным как то напряжно год показывать квартиру, не получая доходов ни с аренды ни с продажи.
Орендні квартири зазвичай продаються разом з квартирантами. Очевидно, останні мають знижку по оренді.
Віталя, ти й тут не в темі.
До орендного ринку, до переглядів, до продаж і купівель - ти не маєш жодного відношення.
Схоже, що твій життєвий досвід надзвичайно малий і вузькій. А гаманець - зовсім худий, з 4 сольдо, які ти отримав за продаж букварика. Як Буратіно))))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 24 тра, 2024 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:08
Frant написав:
До орендного ринку, до переглядів, до продаж і купівель - ти не маєш жодного відношення.
халва халва
Frant написав:
Орендні квартири зазвичай продаються разом з квартирантами.
это комерцию продают с арендатором. Зачем арендатору жилого помещения терпеть просмотры, перед каждым наводить марафет, прятать лифчики и трусы. мазохизм, дефицита квартир нет, съедут туда где нет просмотров за 3 дня.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 тра, 2024 08:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:11
vitaliiangel написав: Frant написав:
До орендного ринку, до переглядів, до продаж і купівель - ти не маєш жодного відношення.
халва халва
Ти би краще відкупив назад букварик.
І вивчив би його.
Потім арифметику пройшов би.
Потім алгебру і геометрію.
Функції.
Тоді з тобою ще можна було би говорити про щось....
Поки що твій інтелектуальний рівень - як у домашнього хом'ячка чи шиншилли)))
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