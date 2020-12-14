vitaliiangel написав: Frant написав:
Тоді з тобою ще можна було би говорити про щось....
я тебе уже 2 примера привёл как ты далёк от РН. Годами квартиру продают только очень глупые люди, за год деньги от продажи могут принести 5-15% дохода. А за просмотры не платят. И про продажу с арендаторами, пережиток совка, в нулевых ещё было, но теперь такого нет. Можно арендовать квартиру в соседнем доме без просмотров и не париться что чужие люди будут пялится на твои вещи.
Чому ти живеш в неохрущі, в Прикиєвських Єпенях (навіть не на ДВРЗ), і їздиш електросамокатом?
Чому донині не купив собі б/в Ланос?
Принципи не дозволяють, чи фінанси все життя голосно співають романси?
Почитай буквар, вивчи арифметику, фізику, хімію за 10 класів.
Поки що у тебе в голові просто каша. І пам'ять слабка, як у звичайної трієшниці.
І таблетки не забувай приймати!
П.С. Вєталя, ти реально тугий.