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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11795117961179711798
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:50

  Frant написав:Два роки війни - ні власних балістичних ракет, ні дальніх ударних безпілотників.
Ви особисто готові замість кавалірки в Київі вкластися у виробництво балістичних ракет? Облаштувати приміщення, закупити обладнання, домовитись з постачальниками матеріалів? Знаючи, що як тільки ви це зробите, туди обов'язково прилетить. Як не ховайся, в самому процесі багато людей задіяно, хтось здасть. Що будете робити потім? Запускати ще раз, і так поки гроші не скінчаться?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:02

На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.

Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:39

  Frant написав:Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.
скидку от чего? обычно если не срочная продажа хотелки на 5-10% выше. Это ж не картошка. Все продавцы боятся продешевить. Исключение неликвид где сразу ставят реальную цену, шоб не продавать столетиями. У нерыночных цен есть один минус, на просмотры дергают, но но не покупают. Кому нехватает общения отличный вариант его получить. Остальным как то напряжно год показывать квартиру, не получая доходов ни с аренды ни с продажи.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:07

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.
скидку от чего? обычно если не срочная продажа хотелки на 5-10% выше. Это ж не картошка. Все продавцы боятся продешевить. Исключение неликвид где сразу ставят реальную цену, шоб не продавать столетиями. У нерыночных цен есть один минус, на просмотры дергают, но но не покупают. Кому нехватает общения отличный вариант его получить. Остальным как то напряжно год показывать квартиру, не получая доходов ни с аренды ни с продажи.

Орендні квартири зазвичай продаються разом з квартирантами. Очевидно, останні мають знижку по оренді.
Віталя, ти й тут не в темі.
До орендного ринку, до переглядів, до продаж і купівель - ти не маєш жодного відношення.
Схоже, що твій життєвий досвід надзвичайно малий і вузькій. А гаманець - зовсім худий, з 4 сольдо, які ти отримав за продаж букварика. Як Буратіно)))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 тра, 2024 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:08

  Frant написав:До орендного ринку, до переглядів, до продаж і купівель - ти не маєш жодного відношення.
халва халва
  Frant написав:Орендні квартири зазвичай продаються разом з квартирантами.
это комерцию продают с арендатором. Зачем арендатору жилого помещения терпеть просмотры, перед каждым наводить марафет, прятать лифчики и трусы. мазохизм, дефицита квартир нет, съедут туда где нет просмотров за 3 дня.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 08:11, всього редагувалось 1 раз.
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2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:15

  Frant написав:Тоді з тобою ще можна було би говорити про щось....
я тебе уже 2 примера привёл как ты далёк от РН. Годами квартиру продают только очень глупые люди, за год деньги от продажи могут принести 5-15% дохода. А за просмотры не платят. И про продажу с арендаторами, пережиток совка, в нулевых ещё было, но теперь такого нет. Можно арендовать квартиру в соседнем доме без просмотров и не париться что чужие люди будут пялится на твои вещи.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:19

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Тоді з тобою ще можна було би говорити про щось....
я тебе уже 2 примера привёл как ты далёк от РН. Годами квартиру продают только очень глупые люди, за год деньги от продажи могут принести 5-15% дохода. А за просмотры не платят. И про продажу с арендаторами, пережиток совка, в нулевых ещё было, но теперь такого нет. Можно арендовать квартиру в соседнем доме без просмотров и не париться что чужие люди будут пялится на твои вещи.

Чому ти живеш в неохрущі, в Прикиєвських Єпенях (навіть не на ДВРЗ), і їздиш електросамокатом?
Чому донині не купив собі б/в Ланос?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:57

  Frant написав:На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.

Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі. :mrgreen:

Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують :)
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:03

  Mimohod написав:
  Frant написав:На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.

Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі. :mrgreen:

Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують :)

Гм, гм))) Київ чекає з 1991))) Саме з того року масово з.явились недобуди. До 1991 - їх в принципі не було. А 24.02.2022 додав недобудів.
Взагалі, таке враження, ніби державою керують погані колгоспники і дешеві клоуни. :mrgreen: Очевидно, такий менталітет муТрого нароТу.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:10

  Frant написав:
  Mimohod написав:
  Frant написав:На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.

Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі. :mrgreen:

Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують :)

Гм, гм))) Київ чекає з 1991))) Саме з того року масово з.явились недобуди. До 1991 - їх в принципі не було. А 24.02.2022 додав недобудів.
Взагалі, таке враження, ніби державою керують погані колгоспники і дешеві клоуни. :mrgreen: Очевидно, такий менталітет муТрого нароТу.

Менталітет... "Нацарював сто карбованців і втік". Оце і є наш вирок.
Mimohod
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