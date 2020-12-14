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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:03
вести с полей - аренда дорожает на глазах. очень много едет с харьковской и сумской обл.
жк патриотика 1к 39метров - 18т сдана за пол дня
цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра
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Олежан
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:05
Олежан написав:
аренда дорожает на глазах.
Тимчасове явище.
Потім посиплеться вниз і оренда.
Олежан написав:
цены на продаже летят камнем вниз
Недорога вторинка - повільно здає позиції.
Стосовно преміального сегмента - там лише продають - власники з Відня, з Лазурного берега. Проте майже ніхто не купляє
)))
Веталі з Флайменами чекають, доки ціни стануть доступними для них
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 24 тра, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:26
Олежан написав:
вести с полей - аренда дорожает на глазах. очень много едет с харьковской и сумской обл.
жк патриотика 1к 39метров - 18т сдана за пол дня
цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра
в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду. На счет патриотики за 18 большие сомнения. За эти деньги есть гораздо лучше жк
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:29
"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
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Олежан
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:55
Олежан написав:
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
Це ні ті люди, які створили під себе цю державу?
Які прописали закони, які можна крутити як хочеш?
Закони, які можна не виконувати?
Не ті люди, які 30+ років не парились про державний інфопростір, і подарували його московитам ще в 1991?
Не ті люди, які "Да какая разніца? нада просто перестать стрелять!"?
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Frant
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:03
Олежан написав:
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
а что за 50-100куе можно в другой стране как то обустроиться? ну рычаги только на военнообязанных. я как то не вижу большого оттока. Самый большой был в блекауты 2022. у меня в жк ни одной пустующей квартиры. Может беженцы арендуют хз.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:55
vitaliiangel написав: Олежан написав:
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
а что за 50-100куе можно в другой стране как то обустроиться? ну рычаги только на военнообязанных. я как то не вижу большого оттока. Самый большой был в блекауты 2022. у меня в жк ни одной пустующей квартиры. Может беженцы арендуют хз.
На первый взнос хватит
Если головы нет то без шансов
Все адекватные при работе
Товарищ за 2 года жизни в Майами купил квартиру на берегу океана, 1600 в месяц платеж по кредиту
Доход семьи - 12000
И в ус не дует
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Олежан
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