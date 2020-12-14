RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11798117991180011801>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:37

  airmax78 написав:Продаж не на часі. Все буде добре я вважаю.

Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником :D Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.
reus
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 21.03.12
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:42

  airmax78 написав:
  Олежан написав:"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает

люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления

Продаж не на часі. Все буде добре я вважаю.

у тебя все будет шоколадно. просидел 2.5 года в видне на зп 8к ойро и еще столько же просидишь
Олежан
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:43

  flysoulfly написав:
  Frant написав:По всій Україні масові відключення електроенергії.
Це при тому, що не зима.

Любителям 25-поверхових будівель треба напружитись.
Без ліфта якось невесело щоденно пиляти на 20+ поверхів.
лифт - то чепуха, :mrgreen: - скажет любой, кто жил хоть пару месяцев в высотке совсем без воды в системе, т.е. без канализации

Вважаю що за сьогодняшніх обставин всі багатоповерхівки мають бути обладнані генераторами. Хоча б для підтиримання роботи водяних насосів.
airmax78
 
Повідомлень: 42915
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:45

  reus написав:
  airmax78 написав:Продаж не на часі. Все буде добре я вважаю.

Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником :D Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.

Ну а що робити? Закон суворий, але це закон, як казали пращури козаків.
airmax78
 
Повідомлень: 42915
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:47

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает

люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления

Продаж не на часі. Все буде добре я вважаю.

у тебя все будет шоколадно. просидел 2.5 года в видне на зп 8к ойро и еще столько же просидишь

Не існує таких зарплат у природі. Тільки в Маямі якомусь у твоїх друзів які собі за 2 роки квартири на узбережжі купують. Коли я повернусь - тобі буде соромно за ці слова.
airmax78
 
Повідомлень: 42915
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:54

  airmax78 написав:Коли я повернусь - тобі буде соромно за ці слова.
вы его выпорите публично?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 23458
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:56

  reus написав:Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником :D Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.

До речі, Реус, хотів вас офіційно повідомити через цей форум, що ваш опціон тю-тю. Сплив. Експаєд. Більше ніякокого райт оф фьорст рефьюзал у вас немає. Кусайте лікти.
airmax78
 
Повідомлень: 42915
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:44

  airmax78 написав:
  reus написав:Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником :D Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.

До речі, Реус, хотів вас офіційно повідомити через цей форум, що ваш опціон тю-тю. Сплив. Експаєд. Більше ніякокого райт оф фьорст рефьюзал у вас немає. Кусайте лікти.

1. Я вже купив те, що хотів і за ціну, яка мене влаштовує;
2. Я в Україні і не ховаюсь від ТЦК за кордоном, як дехто;
3. Я оновив свої данні і пройшов ВЛК;
4. Я залишаюся в Україні до нашої перемоги.
А лікті кусати, то ваша справа)
reus
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 21.03.12
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі

життя - то є біль, як нас вчать класики
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11158
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2619 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:50

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником :D Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.

До речі, Реус, хотів вас офіційно повідомити через цей форум, що ваш опціон тю-тю. Сплив. Експаєд. Більше ніякокого райт оф фьорст рефьюзал у вас немає. Кусайте лікти.

1. Я вже купив те, що хотів і за ціну, яка мене влаштовує;
2. Я в Україні і не ховаюсь від ТЦК за кордоном, як дехто;
3. Я оновив свої данні і пройшов ВЛК;
4. Я залишаюся в Україні до нашої перемоги.
А лікті кусати, то ваша справа)

Ви взірець для наслідування для багатьох місцевих зрадофілів. Саме тому я і хотів щоб квітка дісталась саме вам. Але ніт. Ви занадто нерішучий і занадто довго розмірковуєте. Тому все, опціон скасовано. Вибачте.
airmax78
 
Повідомлень: 42915
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5291 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11798117991180011801>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16582949
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5442427
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 48483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2954)
24.05.2024 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.