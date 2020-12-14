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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11798117991180011801
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:57

  airmax78 написав:Ви взірець для наслідування для багатьох місцевих зрадофілів. Саме тому я і хотів щоб квітка дісталась саме вам. Але ніт. Ви занадто нерішучий і занадто довго розмірковуєте. Тому все, опціон скасовано. Вибачте.

Якраз нерішучі, то були Ви, а я придбав те, що хотів. Звісно, що опціон зараз не на часі тому, що всі чекають аукціонів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:57

  kingkongovets написав:як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі

життя - то є біль, як нас вчать класики

Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:59

  reus написав:
  airmax78 написав:Ви взірець для наслідування для багатьох місцевих зрадофілів. Саме тому я і хотів щоб квітка дісталась саме вам. Але ніт. Ви занадто нерішучий і занадто довго розмірковуєте. Тому все, опціон скасовано. Вибачте.

Якраз нерішучі, то були Ви, а я придбав те, що хотів. Звісно, що опціон зараз не на часі тому, що всі чекають аукціонів.

Sotheby's International Realty?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:05

  airmax78 написав:Sotheby's International Realty?

I think that even without Sotheby’s, there will be many people in Ukraine who want to buy good real estate at an inexpensive price.
reus
 
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  #<1 ... 11798117991180011801
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