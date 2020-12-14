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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:57
airmax78 написав:
Ви взірець для наслідування для багатьох місцевих зрадофілів. Саме тому я і хотів щоб квітка дісталась саме вам. Але ніт. Ви занадто нерішучий і занадто довго розмірковуєте. Тому все, опціон скасовано. Вибачте.
Якраз нерішучі, то були Ви, а я придбав те, що хотів. Звісно, що опціон зараз не на часі тому, що всі чекають аукціонів.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:57
kingkongovets написав:
як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі
життя - то є біль, як нас вчать класики
Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:59
reus написав: airmax78 написав:
Ви взірець для наслідування для багатьох місцевих зрадофілів. Саме тому я і хотів щоб квітка дісталась саме вам. Але ніт. Ви занадто нерішучий і занадто довго розмірковуєте. Тому все, опціон скасовано. Вибачте.
Якраз нерішучі, то були Ви, а я придбав те, що хотів. Звісно, що опціон зараз не на часі тому, що всі чекають аукціонів.
Sotheby's International Realty?
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:05
airmax78 написав:
Sotheby's International Realty?
I think that even without Sotheby’s, there will be many people in Ukraine who want to buy good real estate at an inexpensive price.
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