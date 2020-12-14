як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі
життя - то є біль, як нас вчать класики
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі
життя - то є біль, як нас вчать класики
Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:57
Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:17
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не блюзнірствуйте
ніяка ппо не замінить втрачену генерацію
все на жаль вже сталось
зи: до речі, а де там Бетон з його казками про те як ліфти заживлюють від генераторів?)
Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:55
Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
якщо не вдасться - теж будь ласка розкажіть, хоча Бетон і запевняв, що це давно всюди прекрасно працює)
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