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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11797117981179911800
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі

життя - то є біль, як нас вчать класики
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:57

  kingkongovets написав:як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі

життя - то є біль, як нас вчать класики

Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
не блюзнірствуйте
ніяка ппо не замінить втрачену генерацію
все на жаль вже сталось

зи: до речі, а де там Бетон з його казками про те як ліфти заживлюють від генераторів?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:55

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
не блюзнірствуйте
ніяке ппо не замінить втрачену генерацію
все на жаль вже сталось

зи: до речі, а де там Бетон з його казками про те як ліфти заживлюють від генераторів?)

Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
якщо не вдасться - теж будь ласка розкажіть, хоча Бетон і запевняв, що це давно всюди прекрасно працює)
kingkongovets
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