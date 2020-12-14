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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:57
kingkongovets написав:
як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі
життя - то є біль, як нас вчать класики
Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:17
airmax78 написав:Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
не блюзнірствуйте
ніяка ппо не замінить втрачену генерацію
все на жаль вже сталось
зи: до речі, а де там Бетон з його казками про те як ліфти заживлюють від генераторів?)
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:55
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
не блюзнірствуйте
ніяке ппо не замінить втрачену генерацію
все на жаль вже сталось
зи: до речі, а де там Бетон з його казками про те як ліфти заживлюють від генераторів?)
Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:24
airmax78 написав:Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
якщо не вдасться - теж будь ласка розкажіть, хоча Бетон і запевняв, що це давно всюди прекрасно працює)
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:13
Олежан написав:
цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра
помню времена когда на этой ветке подобные утверждения подтверждались ссылками на РЕАЛЬНЫЕ предложения...это было признаком хорошего тона...
...хотя что от новоявленных "экспертов" можно ожидать ?)
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:58
Е оселя продлена до сентября, сообщили в ощаде. Поэтому, продаю с ростом + 6 куе за полтора месяца.
Варшавский имеет котельные на каждом доме, поэтому покупают, невысокие этажи.
Зимой будет массовый отток из Киева и крупных городов в Европу. Рынок недвижимости замрёт в конце октября и полностью умрёт в январе вместе с экономикой.
Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:57
Прохожий написав: Олежан написав:
цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра
помню времена когда на этой ветке подобные утверждения подтверждались ссылками на РЕАЛЬНЫЕ предложения...это было признаком хорошего тона...
...хотя что от новоявленных "экспертов" можно ожидать ?)
Прохожий, не страждай!
Ти вже продав свою прелесць "за скільки дають"?
Тому що завтра дадуть ще менше
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Додано: Суб 25 тра, 2024 02:10
Бетон написав:
Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги
Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися
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Додано: Суб 25 тра, 2024 03:05
Олежан написав: vitaliiangel написав: Олежан написав:
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
а что за 50-100куе можно в другой стране как то обустроиться? ну рычаги только на военнообязанных. я как то не вижу большого оттока. Самый большой был в блекауты 2022. у меня в жк ни одной пустующей квартиры. Может беженцы арендуют хз.
На первый взнос хватит
Если головы нет то без шансов
Все адекватные при работе
Товарищ за 2 года жизни в Майами купил квартиру на берегу океана, 1600 в месяц платеж по кредиту
Доход семьи - 12000
И в ус не дует
Можно подробности?
Где именно в Майами?
Когда брал?
По нынешним ставкам с платежем 1600 - это или что-то стремное или дал большой даунпеймент.
Почему Майами? там городки есть поменьше и получше.
Вообще, да, 100К с головой хватит на даунпеймент чего-то приемлемого во Флориде.
Даже не квартиры, а дома. Но не в Майами.
Тыщ за 400-450.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 03:08
flysoulfly написав: Олежан написав:
"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметьи не хотят иметь любых рычагов давления
опіздали
В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.
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