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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11798117991180011801
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:49

  The_Rebel написав:
  rjkz написав:
  flysoulfly написав:
В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.

Може в мене трохи застаріла інфо, але минулого літа я купував (в підсумку все ж відмовився) нерухомість на заході України. Напівбудинок біля центру містечка мав досить привабливу ціну, але продавався по довіреності. Я запропонував знайти нейтрального нотаріуса і ми прямо в кафе, де домовлялися про угоду, вибрали найближчого нотаріуса по гуглМапс. І він сказав, що обов'язково до довіреності має бути заява-підтвердження від власника не давніша 2х тижнів, яку власник має написати власноруч у нього. При цьому нотаріус від продавця, якого мені запропонували після цього, сказав, що зробить це і без даної заяви. Це мені видалося стрьомним, тому я запитав ще у одного нотаріуса в тому місті, він сказав, що зможе відповісти точніше маючи документи на руках. Але по його відповідям я запідозрив, що він міг би обійти необхідність даної заяви (але на мій страх і ризик). Проте у таких справах для мене важлива 100%-на законність оборудки. Я не схотів оформлювати якось по-сірому та непрозоро, тому відмовився від угоди


Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:11

  rjkz написав:
  The_Rebel написав:
  rjkz написав:Може в мене трохи застаріла інфо, але минулого літа я купував (в підсумку все ж відмовився) нерухомість на заході України. Напівбудинок біля центру містечка мав досить привабливу ціну, але продавався по довіреності. Я запропонував знайти нейтрального нотаріуса і ми прямо в кафе, де домовлялися про угоду, вибрали найближчого нотаріуса по гуглМапс. І він сказав, що обов'язково до довіреності має бути заява-підтвердження від власника не давніша 2х тижнів, яку власник має написати власноруч у нього. При цьому нотаріус від продавця, якого мені запропонували після цього, сказав, що зробить це і без даної заяви. Це мені видалося стрьомним, тому я запитав ще у одного нотаріуса в тому місті, він сказав, що зможе відповісти точніше маючи документи на руках. Але по його відповідям я запідозрив, що він міг би обійти необхідність даної заяви (але на мій страх і ризик). Проте у таких справах для мене важлива 100%-на законність оборудки. Я не схотів оформлювати якось по-сірому та непрозоро, тому відмовився від угоди


Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.

І все продажі від укро-емігрантів?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:29

  Frant написав:
  rjkz написав:
Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.

І все продажі від укро-емігрантів?


Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
rjkz
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  #<1 ... 11798117991180011801
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