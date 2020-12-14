rjkz написав:

Може в мене трохи застаріла інфо, але минулого літа я купував (в підсумку все ж відмовився) нерухомість на заході України. Напівбудинок біля центру містечка мав досить привабливу ціну, але продавався по довіреності. Я запропонував знайти нейтрального нотаріуса і ми прямо в кафе, де домовлялися про угоду, вибрали найближчого нотаріуса по гуглМапс. І він сказав, що обов'язково до довіреності має бути заява-підтвердження від власника не давніша 2х тижнів, яку власник має написати власноруч у нього. При цьому нотаріус від продавця, якого мені запропонували після цього, сказав, що зробить це і без даної заяви. Це мені видалося стрьомним, тому я запитав ще у одного нотаріуса в тому місті, він сказав, що зможе відповісти точніше маючи документи на руках. Але по його відповідям я запідозрив, що він міг би обійти необхідність даної заяви (але на мій страх і ризик). Проте у таких справах для мене важлива 100%-на законність оборудки. Я не схотів оформлювати якось по-сірому та непрозоро, тому відмовився від угоди