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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2024 19:11
rjkz написав: The_Rebel написав: rjkz написав:
Може в мене трохи застаріла інфо, але минулого літа я купував (в підсумку все ж відмовився) нерухомість на заході України. Напівбудинок біля центру містечка мав досить привабливу ціну, але продавався по довіреності. Я запропонував знайти нейтрального нотаріуса і ми прямо в кафе, де домовлялися про угоду, вибрали найближчого нотаріуса по гуглМапс. І він сказав, що обов'язково до довіреності має бути заява-підтвердження від власника не давніша 2х тижнів, яку власник має написати власноруч у нього. При цьому нотаріус від продавця, якого мені запропонували після цього, сказав, що зробить це і без даної заяви. Це мені видалося стрьомним, тому я запитав ще у одного нотаріуса в тому місті, він сказав, що зможе відповісти точніше маючи документи на руках. Але по його відповідям я запідозрив, що він міг би обійти необхідність даної заяви (але на мій страх і ризик). Проте у таких справах для мене важлива 100%-на законність оборудки. Я не схотів оформлювати якось по-сірому та непрозоро, тому відмовився від угоди
Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.
І все продажі від укро-емігрантів?
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Frant
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:29
Frant написав: rjkz написав:
Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.
І все продажі від укро-емігрантів?
Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:35
Mimohod написав: Frant написав:
На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.
Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі.
Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують
Вони поїдуть в столицю Нової Хазарії Новий Єрусалим
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:36
Олежан написав:
вести с полей - аренда дорожает на глазах. очень много едет с харьковской и сумской обл.
жк патриотика 1к 39метров - 18т сдана за пол дня
цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра
Рєспєкт, це вже 50 оренд дохідність, чи менше?
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Додано: Нед 26 тра, 2024 02:36
flyman написав: Mimohod написав: Frant написав:
На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.
Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі.
Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують
Вони поїдуть в столицю Нової Хазарії Новий Єрусалим
Тобто до нас у Дніпро???
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Додано: Нед 26 тра, 2024 08:47
rjkz написав: Frant написав: rjkz написав:
Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.
І все продажі від укро-емігрантів?
Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
Есть способ
Шаги:
1. Вывести кэш в Польшу. Тут есть масса вариантов
2. Есть «на рынке» услуга валбтообмена этого кэша через определенную Фин компанию. Твои деньги станут законными и попадут на счет банка
Уже проверенная схема
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Додано: Нед 26 тра, 2024 09:10
flyman написав: Олежан написав:
вести с полей - аренда дорожает на глазах. очень много едет с харьковской и сумской обл.
жк патриотика 1к 39метров - 18т сдана за пол дня
цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра
Рєспєкт, це вже 50 оренд дохідність, чи менше?
Флай, терміново купляй!
Доки повістка не прийшла, на твою базу з опеньками і ручною ножовкою за 50 грн. !
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Додано: Нед 26 тра, 2024 09:17
Вітаю киян з Днем Києва!
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Додано: Нед 26 тра, 2024 10:00
барабашов написав: flyman написав: Mimohod написав:
Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують
Вони поїдуть в столицю Нової Хазарії Новий Єрусалим
Тобто до нас у Дніпро???
Ще в Одесу, не пам"ятаю як там її мають назвати, може Нова Хайфа.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 10:03
kingkongovets написав:
Вітаю киян з Днем Києва!
Слава Україні!
То де там обіцяне за півроку відновлене синє метро?
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