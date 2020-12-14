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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2024 19:29
Frant написав: rjkz написав:
Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.
І все продажі від укро-емігрантів?
Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:35
Mimohod написав: Frant написав:
На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.
Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі.
Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують
Вони поїдуть в столицю Нової Хазарії Новий Єрусалим
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:36
Олежан написав:
вести с полей - аренда дорожает на глазах. очень много едет с харьковской и сумской обл.
жк патриотика 1к 39метров - 18т сдана за пол дня
цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра
Рєспєкт, це вже 50 оренд дохідність, чи менше?
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Додано: Нед 26 тра, 2024 02:36
flyman написав: Mimohod написав: Frant написав:
На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.
Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі.
Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують
Вони поїдуть в столицю Нової Хазарії Новий Єрусалим
Тобто до нас у Дніпро???
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барабашов
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Додано: Нед 26 тра, 2024 08:47
rjkz написав: Frant написав: rjkz написав:
Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.
І все продажі від укро-емігрантів?
Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
Есть способ
Шаги:
1. Вывести кэш в Польшу. Тут есть масса вариантов
2. Есть «на рынке» услуга валбтообмена этого кэша через определенную Фин компанию. Твои деньги станут законными и попадут на счет банка
Уже проверенная схема
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Додано: Нед 26 тра, 2024 09:17
Вітаю киян з Днем Києва!
Слава Україні!
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Додано: Нед 26 тра, 2024 10:00
барабашов написав: flyman написав: Mimohod написав:
Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують
Вони поїдуть в столицю Нової Хазарії Новий Єрусалим
Тобто до нас у Дніпро???
Ще в Одесу, не пам"ятаю як там її мають назвати, може Нова Хайфа.
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flyman
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Додано: Нед 26 тра, 2024 11:47
flyman
Про метро забудь, воно не потрібно ні корінним куянам, ні понаєхам! Укро-їліта чітко зрозуміла бажання простого народа, і потихеньку демонтує його, те кляте метро. Стільки мороки з ним!
Коня заведи, і буде тобі щастя.
Тим більше, у тебе є де тримати його.
Коли прийде повістка - візьмеш коня з собою і книжку Куосакі, вони згодяться там, 100%
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Додано: Нед 26 тра, 2024 11:54
Олежан написав:
Есть способ
Шаги:
1. Вывести кэш в Польшу. Тут есть масса вариантов
2. Есть «на рынке» услуга валбтообмена этого кэша через определенную Фин компанию. Твои деньги станут законными и попадут на счет банка
Уже проверенная схема
Попадут на счет польского банка в злотых?
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Додано: Нед 26 тра, 2024 12:02
rjkz написав:
Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
Пока отправляю родственниками (у которых есть выезд из страны-тюрьмы) по 9999 евро
Медленно, но уверено.
Остальные способы имеют фактор риска.
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