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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11799118001180111802
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 12:11

  UA написав:
  rjkz написав:Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.

Пока отправляю родственниками (у которых есть выезд из страны-тюрьмы) по 9999 евро
Медленно, но уверено.
Остальные способы имеют фактор риска.

После последнего общения с бандитами в цнап, но почему-то то в форме, после общения со знакомыми, имея на руках все справки, подтверждения для декларации денег на границе, у меня их просто заберут гоп-стоп. Какие законы, какие суды?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 12:36

  Бетон написав:
  UA написав:Пока отправляю родственниками (у которых есть выезд из страны-тюрьмы) по 9999 евро
Медленно, но уверено.
Остальные способы имеют фактор риска.

После последнего общения с бандитами в цнап, но почему-то то в форме, после общения со знакомыми, имея на руках все справки, подтверждения для декларации денег на границе, у меня их просто заберут гоп-стоп. Какие законы, какие суды?

9999 на человека пока можно перевозить без декларирования.
Показывать декларацию с большей суммой стремно.
Отберут и пожаловаться некуда.
Конституции уже нет. Легализованный "властью" беспредел каждый день набирает обороты.
ПС Батько Махно рубал шашкой своих беспредельшиков.
Эти похоже награждают орденом Найвеличнышого правителя.
UA
 
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  #<1 ... 11799118001180111802
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