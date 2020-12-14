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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2024 18:47
baraka написав:
подкину ещё вариант - открываете в Interactive Brokers счёт и скирдуете туда через wise. Но там нужно доход показать. Надо будет - снимете там, не надо будет, потом снимете тут.
А комиссия какая?
Как с опцией ложу тут я, а там снимает жена?
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Додано: Нед 26 тра, 2024 20:02
Олежан написав: rjkz написав: Frant написав:
І все продажі від укро-емігрантів?
Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
Есть способ
Шаги:
1. Вывести кэш в Польшу. Тут есть масса вариантов
2. Есть «на рынке» услуга валбтообмена этого кэша через определенную Фин компанию. Твои деньги станут законными и попадут на счет банка
Уже проверенная схема
Они итак законные.
Мне надо чтобы они после законной сделки в Украине прозрачно попали в США.
Без разных Польш, Венесуэл и Никарагуа.
Я понимаю, что из Украины это не совсем очевидно, но в США для таких сумм нужны абсолютно прозрачные пути прослеживания происхождения.
Если возникнут вопросы от IRS , я должен иметь возможность показать что это деньги из Украины, от продажи моей собственности и они попали на мой счет вот этим путем.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 21:37
rjkz написав:
Мне надо чтобы они после законной сделки в Украине прозрачно попали в США.
вы побольше с Олежанами поконсультируйтесь)
в вашем случае абсолютно прозрачно на карту по сделке...
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Додано: Нед 26 тра, 2024 21:37
Investor_K написав: Frant написав: kingkongovets написав:
Вітаю киян з Днем Києва!
Слава Україні!
Ще два, три роки такого управління, як 33 роки на цій території - і finita la comediya.
Катастрофа, інших слів немає.
Як плануєте виживати у разі катастрофи?
як завжди: оренда спадкового хруща та графінчик з аперативчиком
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Додано: Нед 26 тра, 2024 21:50
Вайз меня заблокировал. Это нео недобанк.
Как и револют и прочая скамина.
Шаг 4.
На валютную карту украинского банка, двух трёх, сколько хотите, кладёте валюту. И снимаете в любой стране мира совершенно законно.
Минус - лимиты по снятию наличных и комиссия.
Но оно того стоит
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Додано: Нед 26 тра, 2024 21:54
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Додано: Нед 26 тра, 2024 21:58
И ещё.
Совершенно законно с валютных карт укр банков эквивалент 50 тысяч гривен в месяц на карту иностранного банка используя 16ти значный номер (не по реквизитам). С десяток банков - пол ляма в месяц можно переводить.
Данный способ юзал лично. Комиссия есть.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 22:26
UA написав: baraka написав:
подкину ещё вариант - открываете в Interactive Brokers счёт и скирдуете туда через wise. Но там нужно доход показать. Надо будет - снимете там, не надо будет, потом снимете тут.
А комиссия какая?
Как с опцией ложу тут я, а там снимает жена?
не, там делаете счёт токо на себя
0.5 вроде съест монобанк. А, и танцевать с евро надо, но таке, решаемо говорят. И про НБУ лимиты не забываем.
я не пробовал, мопед не мой если что
но бабки должны быть белыми, ИБ нужно будет доки показать
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baraka
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