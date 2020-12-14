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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2024 21:37
Investor_K написав: Frant написав: kingkongovets написав:
Вітаю киян з Днем Києва!
Слава Україні!
Ще два, три роки такого управління, як 33 роки на цій території - і finita la comediya.
Катастрофа, інших слів немає.
Як плануєте виживати у разі катастрофи?
як завжди: оренда спадкового хруща та графінчик з аперативчиком
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Додано: Нед 26 тра, 2024 21:50
Вайз меня заблокировал. Это нео недобанк.
Как и револют и прочая скамина.
Шаг 4.
На валютную карту украинского банка, двух трёх, сколько хотите, кладёте валюту. И снимаете в любой стране мира совершенно законно.
Минус - лимиты по снятию наличных и комиссия.
Но оно того стоит
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Додано: Нед 26 тра, 2024 21:54
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Додано: Нед 26 тра, 2024 21:58
И ещё.
Совершенно законно с валютных карт укр банков эквивалент 50 тысяч гривен в месяц на карту иностранного банка используя 16ти значный номер (не по реквизитам). С десяток банков - пол ляма в месяц можно переводить.
Данный способ юзал лично. Комиссия есть.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 22:26
UA написав: baraka написав:
подкину ещё вариант - открываете в Interactive Brokers счёт и скирдуете туда через wise. Но там нужно доход показать. Надо будет - снимете там, не надо будет, потом снимете тут.
А комиссия какая?
Как с опцией ложу тут я, а там снимает жена?
не, там делаете счёт токо на себя
0.5 вроде съест монобанк. А, и танцевать с евро надо, но таке, решаемо говорят. И про НБУ лимиты не забываем.
я не пробовал, мопед не мой если что
но бабки должны быть белыми, ИБ нужно будет доки показать
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Додано: Пон 27 тра, 2024 03:05
Прохожий написав: rjkz написав:
Мне надо чтобы они после законной сделки в Украине прозрачно попали в США.
вы побольше с Олежанами поконсультируйтесь)
в вашем случае абсолютно прозрачно на карту по сделке...
На карту моего американского банка?
Это СЕЙЧАС не запрещено?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 03:10
Бетон написав:
Вайз меня заблокировал. Это нео недобанк.
Как и револют и прочая скамина.
Шаг 4.
На валютную карту украинского банка, двух трёх, сколько хотите, кладёте валюту. И снимаете в любой стране мира совершенно законно.
Минус - лимиты по снятию наличных и комиссия.
Но оно того стоит
Я не уверен, что мои украинские карты еще работают.
И, повторюсь, мне не нужно переводить в нал.
Иметь 10+куе кешем в США в уже моем статусе=проблемы с налоговой.
Надо идти к местным юристам, потом проверять что в Украине разрешено.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 08:38
flyman написав: Investor_K написав: Frant написав:
Ще два, три роки такого управління, як 33 роки на цій території - і finita la comediya.
Катастрофа, інших слів немає.
Як плануєте виживати у разі катастрофи?
як завжди: оренда спадкового хруща та графінчик з аперативчиком
Ти вже приготувався платити конські штрафи з своєї заначки?
Чи сядеш на 3 роки, відпочити від нікуянероблення?
В Московії за ухилянтство дають 9 років.
В цьому питанні вони молодці, знають, як поводитись з охлосом, з усякими люмпенами і селюками, брадобреями і вирощувачами опеньків.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:55
kingkongovets написав:
https://youtu.be/6fk1TVE3ZeA?si=javq-bYEuD9Xjl1y
и явно все с "военником" итд
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:58
flysoulfly написав: kingkongovets написав:
https://youtu.be/6fk1TVE3ZeA?si=javq-bYEuD9Xjl1y
и явно все с "военником" итд
чому всі? дехто навіть з офіцерскими посвідченнями)
я розумію, що в уяві більшості читачів цього форуму кожний український чоловік має бути ухилянтом, але на щастя це далеко не так
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