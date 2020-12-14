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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:01
rjkz написав:
Я не уверен, что мои украинские карты еще работают
сейчас дистанционно можно во многих украинских банках перевыпускать или открывать новые карты (виртуальные, привязать к Гугле-Эпле-Пэй)
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:09
kingkongovets написав:
я розумію, що в уяві більшості читачів цього форуму кожний український чоловік має бути ухилянтом, але на щастя це далеко не так
17 липня побачиш скільки буде ухилянтів, будеш здивований.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:50
sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:
я розумію, що в уяві більшості читачів цього форуму кожний український чоловік має бути ухилянтом, але на щастя це далеко не так
17 липня побачиш скільки буде ухилянтів, будеш здивований.
На форумі повно ухилянтів і бігунців.
Які не хочуть захищати свою нерухомість.
Навіть не бажають жертвувати гроші на підтримку ЗСУ.
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Frant
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:06
Frant написав: sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:
я розумію, що в уяві більшості читачів цього форуму кожний український чоловік має бути ухилянтом, але на щастя це далеко не так
17 липня побачиш скільки буде ухилянтів, будеш здивований.
На форумі повно ухилянтів і бігунців.
Які не хочуть захищати свою нерухомість.
Навіть не бажають жертвувати гроші на підтримку ЗСУ.
Життя дорожче, ніж квартира в Тетрісі за 30 куе 😺
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Bolt
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:11
Bolt написав: Frant написав: sergey_stasyuk555 написав:
17 липня побачиш скільки буде ухилянтів, будеш здивований.
На форумі повно ухилянтів і бігунців.
Які не хочуть захищати свою нерухомість.
Навіть не бажають жертвувати гроші на підтримку ЗСУ.
Життя дорожче, ніж квартира в Тетрісі за 30 куе 😺
Саме тому нерухомість слід конфіскувати у ухилянтів на користь тих, хто воює.
Ухилянтам вона не потрібна - вони вже за кордоном або ховаються по селам, по дерев'яним хатам, як відомий вирощувач опеньків.
Якщо укро-бидло-їліта не прийме жорстких мір - вона проїпе державу. І піде чистити чоботи новим хазяям.
Це її рівень, до речі.
Взагалі то, цен треба було робити раніше, ще з травня 2019.
Я особисто був знайомий з багатьма відомими людьми. Політиками.
Реальні придурки, типу Ківи.
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Frant
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:30
Frant написав:
Якщо укро-бидло-їліта не прийме жорстких мір - вона проїпе державу.
Я особисто був знайомий з багатьма відомими людьми. Політиками.
Реальні придурки, типу Ківи.
Помню, например, нынешний глава Харьковской военной администрации тоже ездил к великому могущественному Киве с подношениями на день рождения.
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 тра, 2024 11:33
flysoulfly написав: Frant написав:
Якщо укро-бидло-їліта не прийме жорстких мір - вона проїпе державу.
Я особисто був знайомий з багатьма відомими людьми. Політиками.
Реальні придурки, типу Ківи.
Помню, например, нынешний глава Харьковской военной администрации тоже ездил к великому могущественному Киве с подношениями на день рождения.
Придуркуватість, неосвіченість, нахабність, жадібність - це основні риси української бидляцької "еліти". Вона не вміє думати на 2 кроки вперед. Лише на один. На сьогодні. Що буде завтра - її не хвилює.
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Frant
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