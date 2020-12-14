|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 тра, 2024 14:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.
Додано: Пон 27 тра, 2024 15:44
Frant ну школи - це ж заради майбутнього наших дітей)) Це не гіпсові статуї)
Додано: Пон 27 тра, 2024 16:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 27 тра, 2024 17:14
10 000 кредитів за 1,5 року - це ні про що, для держави.
Я ж казав: е-оселя жодним чином не впливає на КРЖН.
Ще важлива новина.
Борг прийдеться віддавати, раніше чи пізніше.
Хоча українська псевдоїліта всі 33 роки намагається жити за чужий рахунок
"У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд"
У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|