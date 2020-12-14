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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11800118011180211803
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.

https://3m2.ua/news/yeoselya-vidmov-u-2 ... mtziexrlcw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:44

Frant ну школи - це ж заради майбутнього наших дітей)) Це не гіпсові статуї)
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.


И среди них смешной процент ВПО. Или ВПО, преобретающие квартиры есть среди силовиков?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:14

  kingkongovets написав:Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.

https://3m2.ua/news/yeoselya-vidmov-u-2 ... mtziexrlcw

10 000 кредитів за 1,5 року - це ні про що, для держави.
Я ж казав: е-оселя жодним чином не впливає на КРЖН.

Ще важлива новина.
Борг прийдеться віддавати, раніше чи пізніше.
Хоча українська псевдоїліта всі 33 роки намагається жити за чужий рахунок :mrgreen:
"У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд"
У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:32

Frant у тебя что пальцы зависли одно и то же по 2 раза копипастить
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.

Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%.

https://kyiv1.com/u-kiievi-strimko-zdor ... m=facebook
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:10

  kingkongovets написав:У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.

Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%.

https://kyiv1.com/u-kiievi-strimko-zdor ... m=facebook

кавалірки в нахалбуді приватного сектора Жулян можна інвестувати по доковідним цінам,
от що здорожчало, то ремонт, а не "бетонний паралепіпед" (м) per se
flyman
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