Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.
kingkongovets написав:Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.
И среди них смешной процент ВПО. Или ВПО, преобретающие квартиры есть среди силовиков?)
kingkongovets написав:Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.
10 000 кредитів за 1,5 року - це ні про що, для держави. Я ж казав: е-оселя жодним чином не впливає на КРЖН.
Ще важлива новина. Борг прийдеться віддавати, раніше чи пізніше. Хоча українська псевдоїліта всі 33 роки намагається жити за чужий рахунок "У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд" У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд
kingkongovets написав:У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.
Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%.
kingkongovets написав:У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.
Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%.
"Сон літньої ночі" - майже за В.Шекспіром. Або "Чергові казки від рилів-забудовників" невідомого авторства.
ЛАД написав:Вчера с удовольствием наблюдал стрельбу из Белгорода.
а что вы там делали? или наблюдали по видео.
Если это не шутка, то Вы себе слабо представляете ситуацию. У меня с балкона прекрасно видны пуски С-300 из Белгорода. На взлёте ракета светится (пока работает двигатель) и её пуск очень хорошо виден. Потом гаснет и около минуты ждёшь, куда прилетит. Точно так же с работой ПВО - у зенитных установок есть трассирующие патроны. Сбитие заметно как вспышка в небе.