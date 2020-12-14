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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 тра, 2024 14:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.
Додано: Пон 27 тра, 2024 15:44
Frant ну школи - це ж заради майбутнього наших дітей)) Це не гіпсові статуї)
Додано: Пон 27 тра, 2024 16:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 27 тра, 2024 17:14
10 000 кредитів за 1,5 року - це ні про що, для держави.
Я ж казав: е-оселя жодним чином не впливає на КРЖН.
Ще важлива новина.
Борг прийдеться віддавати, раніше чи пізніше.
Хоча українська псевдоїліта всі 33 роки намагається жити за чужий рахунок
"У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд"
У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.
Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%.
Додано: Вів 28 тра, 2024 13:10
кавалірки в нахалбуді приватного сектора Жулян можна інвестувати по доковідним цінам,
от що здорожчало, то ремонт, а не "бетонний паралепіпед" (м) per se
Додано: Вів 28 тра, 2024 15:55
"Сон літньої ночі" - майже за В.Шекспіром.
Або "Чергові казки від рилів-забудовників" невідомого авторства.
Додано: Вів 28 тра, 2024 17:03
вот это называется настоящая! "видовáя квартира"
Додано: Вів 28 тра, 2024 19:34
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на протиаварійні роботи мосту Метро через річку Дніпро, відповідне оголошення опублікували на сайті Prozorro.
У межах тендеру передбачена реставрація з пристосуванням автопроїздів, зокрема будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, а також вирівнювання поверхонь.
Очікувана вартість робіт становить 2 009 825 454,00 гривень. Тендерні пропозиції можна подати до 11 червня. Згідно з документами, підрядник зобовʼязується виконати роботи до 31 грудня 2026 року.
Метро-міст через Русанівську протоку – це частина мосту Метро, який відкрили в 1965 році. Вона пролягає від станції «Гідропарк» до «Лівобережної». Міст Метро після капітального ремонту відкрили у 2019 році для автомобільного руху. Вартість ремонту становила 234,7 мільйона гривень.
Улітку 2024 року планують почати ремонт дорожніх автопроїздів моста Метро. Рух мостом для приватних автомобілів перекривати не будуть, зазначив голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. За його словами, міст підсилять знизу, звузять смуги й перекинуть рух з однієї сторони на іншу.
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