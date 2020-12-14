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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11801118021180311804>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.

https://3m2.ua/news/yeoselya-vidmov-u-2 ... mtziexrlcw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:44

Frant ну школи - це ж заради майбутнього наших дітей)) Це не гіпсові статуї)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.


И среди них смешной процент ВПО. Или ВПО, преобретающие квартиры есть среди силовиков?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:14

  kingkongovets написав:Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.

https://3m2.ua/news/yeoselya-vidmov-u-2 ... mtziexrlcw

10 000 кредитів за 1,5 року - це ні про що, для держави.
Я ж казав: е-оселя жодним чином не впливає на КРЖН.

Ще важлива новина.
Борг прийдеться віддавати, раніше чи пізніше.
Хоча українська псевдоїліта всі 33 роки намагається жити за чужий рахунок :mrgreen:
"У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд"
У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:32

Frant у тебя что пальцы зависли одно и то же по 2 раза копипастить
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.

Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%.

https://kyiv1.com/u-kiievi-strimko-zdor ... m=facebook
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:10

  kingkongovets написав:У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.

Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%.

https://kyiv1.com/u-kiievi-strimko-zdor ... m=facebook

кавалірки в нахалбуді приватного сектора Жулян можна інвестувати по доковідним цінам,
от що здорожчало, то ремонт, а не "бетонний паралепіпед" (м) per se
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:55

  kingkongovets написав:У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.

Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%.


"Сон літньої ночі" - майже за В.Шекспіром.
Або "Чергові казки від рилів-забудовників" невідомого авторства. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:03

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Вчера с удовольствием наблюдал стрельбу из Белгорода.
а что вы там делали? или наблюдали по видео.

Если это не шутка, то Вы себе слабо представляете ситуацию.
У меня с балкона прекрасно видны пуски С-300 из Белгорода. На взлёте ракета светится (пока работает двигатель) и её пуск очень хорошо виден. Потом гаснет и около минуты ждёшь, куда прилетит. Точно так же с работой ПВО - у зенитных установок есть трассирующие патроны. Сбитие заметно как вспышка в небе.

вот это называется настоящая! "видовáя квартира" :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на протиаварійні роботи мосту Метро через річку Дніпро, відповідне оголошення опублікували на сайті Prozorro.

У межах тендеру передбачена реставрація з пристосуванням автопроїздів, зокрема будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, а також вирівнювання поверхонь.

Очікувана вартість робіт становить 2 009 825 454,00 гривень. Тендерні пропозиції можна подати до 11 червня. Згідно з документами, підрядник зобовʼязується виконати роботи до 31 грудня 2026 року.

Метро-міст через Русанівську протоку – це частина мосту Метро, який відкрили в 1965 році. Вона пролягає від станції «Гідропарк» до «Лівобережної». Міст Метро після капітального ремонту відкрили у 2019 році для автомобільного руху. Вартість ремонту становила 234,7 мільйона гривень.

Улітку 2024 року планують почати ремонт дорожніх автопроїздів моста Метро. Рух мостом для приватних автомобілів перекривати не будуть, зазначив голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. За його словами, міст підсилять знизу, звузять смуги й перекинуть рух з однієї сторони на іншу.

https://www.village.com.ua/village/city ... 2-mrld-grn
kingkongovets
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