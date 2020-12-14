Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на протиаварійні роботи мосту Метро через річку Дніпро, відповідне оголошення опублікували на сайті Prozorro.
У межах тендеру передбачена реставрація з пристосуванням автопроїздів, зокрема будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, а також вирівнювання поверхонь.
Очікувана вартість робіт становить 2 009 825 454,00 гривень. Тендерні пропозиції можна подати до 11 червня. Згідно з документами, підрядник зобовʼязується виконати роботи до 31 грудня 2026 року.
Метро-міст через Русанівську протоку – це частина мосту Метро, який відкрили в 1965 році. Вона пролягає від станції «Гідропарк» до «Лівобережної». Міст Метро після капітального ремонту відкрили у 2019 році для автомобільного руху. Вартість ремонту становила 234,7 мільйона гривень.
Улітку 2024 року планують почати ремонт дорожніх автопроїздів моста Метро. Рух мостом для приватних автомобілів перекривати не будуть, зазначив голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. За його словами, міст підсилять знизу, звузять смуги й перекинуть рух з однієї сторони на іншу.
kingkongovets написав:Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на протиаварійні роботи мосту Метро через річку Дніпро, відповідне оголошення опублікували на сайті Prozorro.
У межах тендеру передбачена реставрація з пристосуванням автопроїздів, зокрема будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, а також вирівнювання поверхонь.
Очікувана вартість робіт становить 2 009 825 454,00 гривень. Тендерні пропозиції можна подати до 11 червня. Згідно з документами, підрядник зобовʼязується виконати роботи до 31 грудня 2026 року.
Метро-міст через Русанівську протоку – це частина мосту Метро, який відкрили в 1965 році. Вона пролягає від станції «Гідропарк» до «Лівобережної». Міст Метро після капітального ремонту відкрили у 2019 році для автомобільного руху. Вартість ремонту становила 234,7 мільйона гривень.
Улітку 2024 року планують почати ремонт дорожніх автопроїздів моста Метро. Рух мостом для приватних автомобілів перекривати не будуть, зазначив голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. За його словами, міст підсилять знизу, звузять смуги й перекинуть рух з однієї сторони на іншу.
kingkongovets написав:У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%. Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%. https://kyiv1.com/u-kiievi-strimko-zdor ... m=facebook
дивно і неочікувано, зрозуміло все, і що курс підріс, є єоселя, і харківські понаїхи, але ж не 38% за півроку, що ж це коїться? ))