sergey_stasyuk555 написав:дивно і неочікувано,
зрозуміло все, і що курс підріс, є єоселя, і харківські понаїхи,
але ж не 38% за півроку, що ж це коїться? ))
розробник М2бомбера присутній на форумі під ніком барака, всі питання до нього)
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Додано: Вів 28 тра, 2024 21:01
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
розробник М2бомбера присутній на форумі під ніком барака, всі питання до нього)
Додано: Вів 28 тра, 2024 22:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Точно, то все Барака винен
Додано: Вів 28 тра, 2024 22:28
Дорожай почався???
На фоні девальвації гривни?
Може, війна закінчились в головах рожевоокулярників?
Чи укро-бидло-їліта вже не у справ, нікому дерибанити територію???
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