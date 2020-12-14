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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11801118021180311804
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:дивно і неочікувано,
зрозуміло все, і що курс підріс, є єоселя, і харківські понаїхи,
але ж не 38% за півроку, що ж це коїться? ))


розробник М2бомбера присутній на форумі під ніком барака, всі питання до нього)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
sergey_stasyuk555 написав:дивно і неочікувано,
зрозуміло все, і що курс підріс, є єоселя, і харківські понаїхи,
але ж не 38% за півроку, що ж це коїться? ))


розробник М2бомбера присутній на форумі під ніком барака, всі питання до нього)
Точно, то все Барака винен :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:28

Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:36

  dr_bastm написав:Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю

Вы вообще осознаете риски? Проще, я не знаю, в биткоин влошиться, чем в Варшавский 3
Бетон
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