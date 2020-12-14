sergey_stasyuk555 написав:дивно і неочікувано,
зрозуміло все, і що курс підріс, є єоселя, і харківські понаїхи,
але ж не 38% за півроку, що ж це коїться? ))
розробник М2бомбера присутній на форумі під ніком барака, всі питання до нього)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 тра, 2024 21:01
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
розробник М2бомбера присутній на форумі під ніком барака, всі питання до нього)
Додано: Вів 28 тра, 2024 22:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Точно, то все Барака винен
Додано: Вів 28 тра, 2024 23:28
Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю
Додано: Вів 28 тра, 2024 23:36
Додано: Сер 29 тра, 2024 09:29
Різкій дорожай на фоні різкої девальвації гривни і колосальних проблем з економікою, з тією ж енергетикою і робочою силою?
100%, банальний вкид-торпеда від рилів-новобудників. Зараз же він ховається від ТЦКшників. Типу, "нэ виноватая я!"
Хочуть продати те готове, що є. Будь яким способом.
А не вдасться(((
П.С. Йде зворотний процес в історії - ми повертаємось в 1991 рік. Через 1990-ті роки, і навіть гірше.
Другий раз за 100 років муТрий укро-нарот, під керівництвом грушевських, проїпав всі шанси збудувати нормальну державу.
Останній шанс був в травні 2019. Проте нароТ обрав війну і занепад.
В цілому:: 33 років суцільної деградації за всіма напрямками, без винятків. Кабаків і при дорозі набудували багато, так.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|